Tiếp tục điều tra vụ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân bị Viện Kiểm sát cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 35 tỷ đồng. HĐXX cho rằng vụ án cần tiếp tục điều tra, làm rõ nên quyết định trả hồ sơ.

Ngày 5/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1976, thường trú TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, HĐXX cho rằng một số nội dung vụ án chưa được làm rõ. Sau phần hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Ngân quen biết bà Phạm Thị Tuyết (SN 1956) từ năm 2014 thông qua con gái bà Tuyết là bà Lê Tuyết Mai (SN 1980).

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân về trại tạm giam sau phiên xử ngày 5/12.

Giữa năm 2015, Ngân giới thiệu cho bà Tuyết mua 2 thửa đất diện tích 4.151 m2 đất tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (cũ) có công trình trên đất là Trường tiểu học Lê Lợi do ông Lê Văn Bé đứng tên chủ sở hữu.

Chi cục THADS quận 12 và Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá Nam Việt liên kết thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 2 thửa đất trên với giá khởi điểm 30,7 tỷ đồng . Ngân sẽ giúp bà Tuyết mua trúng đấu giá và tìm khách bán lại để kiếm lời.

Bà Tuyết tin tưởng và ký giấy ủy quyền cho Ngân thực hiện thủ tục đăng ký mua tài sản đấu giá trên.

Do bà Tuyết không đủ tiền mua đất, Ngân đề nghị bà Tuyết đến Ngân hàng Eximbank - Phòng giao dịch Lê Lợi để lập thủ tục vay 30 tỷ đồng và thế chấp bằng 6 tài sản của bà Tuyết.

Để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, Ngân đã cung cấp cho ngân hàng bản photocopy 2 giấy tờ giả, gồm: Giấy biên nhận tiền đặt cọc 8 tỷ đồng giữa bà Tuyết và ông Bé và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Tuyết và vợ chồng ông Bé, được công chứng tại Phòng Công chứng số 6, giá trị chuyển nhượng 30 tỷ đồng .

Theo quy định, ngân hàng sẽ giải ngân 30 tỷ đồng vào tài khoản của bà Tuyết, sau đó số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của ông Bé.

Để chiếm đoạt tiền, Ngân ghi thông tin ông Bé vào hồ sơ mở tài khoản, nộp kèm CMND photocopy của ông Bé để tạo tài khoản ngân hàng giả của ông Bé.

Ngày 10/8/2015, ngân hàng giải ngân khoản vay 30 tỷ đồng , căn cứ theo ủy nhiệm chi đã chuyển 30 tỷ đồng vào tài khoản ông Bé. Ngay sau khi tiền được giải ngân vào tài khoản của ông Bé, Ngân lập tức viết ủy nhiệm chi để chuyển 30 tỷ đồng , Ngân chuyển 8 tỷ đồng trả nợ.

Đến đầu tháng 9/2015, Ngân cung cấp cho con gái của bà Tuyết một bản photo "Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá" giả, nội dung thể hiện bà Tuyết đã mua trúng đấu giá 2 thửa đất với giá 30,7 tỷ đồng , trong đó có chữ ký của Ngân và công ty đấu giá, Chi cục THADS quận 12.

Quá trình điều tra, ông Bé khai 2 thửa đất trên và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của ông. Năm 2007, ông Bé thế chấp tài sản trên để vay tiền của một ngân hàng nhưng sau đó không có khả năng trả nợ, nên đồng ý để ngân hàng bán đấu giá tài sản.

Trong quá trình đưa tài sản ra đấu giá, ông đã thỏa thuận chuyển nhượng thửa đất trên với giá 34 tỷ đồng , nên đã đề nghị ngân hàng hủy bỏ thủ tục bán đấu giá tài sản. Ông Bé không quen biết, không chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Tuyết, không nhận khoản tiền 30 tỷ đồng từ ngân hàng...

Đến tháng 9/2025, khi bà Tuyết phát hiện ra khoản vay 30 tỷ đồng đã được giải ngân nhưng chưa ra được Giấy chứng nhận, Ngân nói phải một năm mới ra giấy chứng nhận đứng tên bà Tuyết được.

Bà Tuyết không đồng ý và yêu cầu Ngân trả lại số tiền 30 tỷ đồng . Ngân nói là đang mua quán cà phê Tri Kỷ nhưng còn thiếu 5 tỷ đồng . Ngân nhờ bà Tuyết vay thêm 5 tỷ đồng . Sau đó, Ngân sẽ đưa tài sản là quyền sử dụng đất của quán Cà phê Tri Kỷ để đưa vào thế chấp thay cho 6 tài sản bà Tuyết đã thế chấp cho khoản vay 30 tỷ đồng của bà Tuyết trước đó.

Bà Tuyết đã tiếp tục làm thủ tục vay thêm 5 tỷ đồng , với tài sản thế chấp là 6 tài sản đã thế chấp cho khoản vay 30 tỷ đồng trước đó, sau khi bà Tuyết được giải ngân khoản vay 5 tỷ đồng và đã bị Ngân chiếm đoạt toàn bộ để sử dụng cá nhân.