Tình tiết mới trong vụ án đốt quán cà phê khiến 11 người chết ở Hà Nội

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội "Giết người" và tội "Hủy hoại tài sản".

Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa.

Đây là lần thứ hai phiên tòa được mở. Trước đó, ngày 17/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa này. Tuy nhiên, thời điểm đó, bị cáo Hùng trả lời Hội đồng xét xử rằng: "Tai điếc cả hai bên nên không nghe thấy gì". Do đó, phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Tại phiên tòa này, ngay trong phần thủ tục, đại diện gia đình bị hại có ý kiến cho rằng, gia đình đã có đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê đốt quán.

Bị cáo Hùng tại phiên tòa ngày 5/12.

Đại diện một gia đình bị hại cho hay, ngày 11/6/2025, có một người đàn ông tìm đến nhà bà cung cấp thông tin, ông được một người thuê mình đến đốt quán karaoke với giá 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, người đàn ông này từ chối nhận lời và nói dù được trả 50 triệu đồng cũng không nhận lời. Gia đình bị hại khẳng định cháu gái họ đã quay lại cuộc đối thoại với người đàn ông, đồng thời cung cấp đoạn video có nội dung trên cho Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát cho biết Viện kiểm sát chưa nhận được đơn nào có nội dung như vậy.

Trước việc xuất hiện tình tiết mới liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử cho rằng đây là tình tiết mới cần giám định, nên quyết định hoãn tòa và yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng tháng 11/2024, Hùng uống một lon bia và hút một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng, nhưng không thanh toán tiền cho người bán. Thấy vậy, một người khách (không rõ nhân thân) đi đến hỏi lý do và tát vào mặt Hùng rồi nói, lần sau đi ăn uống phải trả tiền đàng hoàng.

Khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Hùng tiếp tục trở lại quán trên đường Phạm Văn Đồng. Lúc này, ngoài 2 nhân viên quán còn có 2 nhóm khách tổng số 9 người. Lúc này, Hùng lại gọi một chai bia và một bao thuốc. Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nữ nhân viên phải chỉ ai đã đánh mình, nhưng nữ nhân viên trả lời không biết.

Thấy vậy, một trong số 9 người khách đi đến khuyên Hùng đi về, đừng gây sự ở đây. Một người khách khác gọi Hùng ra ngoài nói chuyện và đánh Hùng…

Sau đó, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua chiếc xô nhựa loại 15 lít rồi bắt taxi đi mua 150.000 đồng xăng, đổ được khoảng 1/2 xô rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán Hùng ngồi. Trong quán lúc này ngoài 9 người khách ban đầu còn có thêm 5 khách khác. Bên ngoài cửa quán dựng 8 xe máy, một ôtô của khách.

Với xô xăng trên tay, Hùng hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào quán hát.

Tiếp đó, Hùng lấy bật lửa châm khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của một công ty. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt giày của Hùng và bắt lửa khiến Hùng cũng bị bỏng.

Hùng rời khỏi quán hát với chiếc quần cháy và vào nhà người quen gần đó kể lại việc mình vừa đốt quán, cần thay quần để đi đầu thú... Sau đó, Hùng đến trụ sở Bộ Công an tại 47 đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hành vi đặc biệt nguy hiểm của Hùng khiến 1 nam nhân viên quán karaoke và 10 người khách tử vong. 4 người khách còn lại bị bỏng, nhưng từ chối giám định thương tích.

Ngoài ra, nhiều tài sản trong quán cùng 8 xe máy và một ôtô cùng 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của công ty bên cạnh cũng bị hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng .

Do người khách có hành vi đánh Hùng ở khu vực ngoài quán karaoke đã tử vong, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm.

Quá trình điều tra vụ án, chủ quán karaoke đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, hỗ trợ nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng.

Hiện, gia đình mỗi nạn nhân tử vong yêu cầu bị cáo Hùng bồi thường 250-475 triệu đồng một người và chu cấp cho con cái họ đến khi trưởng thành. Trong 5 người bị thương, 2 người không yêu cầu bồi thường, 3 người còn lại yêu cầu bồi thường từ 5 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Đến thời điểm này, Hùng chưa bồi thường cho các bị hại.