Truy bắt đối tượng cướp giật dây chuyền vàng

Sáng 5/12, Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Kiều Giang (SN 1995, ngụ xã Vĩnh An), Nguyễn Thế Quang (SN 1999, ngụ xã Đông Thái, cùng tỉnh An Giang) cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng hơn 6h ngày 4/12, Công an xã Mỹ Thuận tiếp nhận tin báo từ bà N.T.T.N. (SN 1978, ngụ xã Mỹ Thuận). Bà N. trình báo trong lúc bà đang đi chợ Tầm Vu, thì bị kẻ lạ mặt cướp giật sợi dây chuyền vàng khoảng 1,5 lượng, trị giá khoảng 150 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Giang và Thắng bị bắt sau 20 phút gây án.

Trưởng Công an xã Mỹ Thuận đã huy động khẩn cấp toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các chốt trực trên địa bàn xã nhanh chóng chia ra các chốt chặn và các tổ lưu động để truy tìm đối tượng.

Thời điểm xảy ra vụ cướp giật, người dân cũng chưa nhận dạng rõ đặc điểm đối tượng, nên rất khó khăn cho công tác truy tìm. Địa bàn xã có nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã, liên ấp và tuyến đường nhỏ khác nhau, nên khó xác định được hướng di chuyển của đối tượng.

Tang vật được thu giữ.

Tuy nhiên, nhờ khẩn trương, chỉ sau hơn 20 phút, lực lượng làm nhiệm vụ đã truy bắt thành công và làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản là Giang và Quang.

Công an xã đã phát hiện, thu giữ sợi dây chuyền vàng và nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan Công an, cả hai thừa nhận hành vi cướp giật sợi dây chuyền của nạn nhân.