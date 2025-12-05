Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu lạ

Thấy người thuê lao động phải trả phí môi giới, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Trọng đã nghĩ ra tuyệt chiêu lừa đảo, nhằm chiếm đoạt số tiền này.

Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hưng (SN 2002, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Trọng (SN 2008, trú xã Liên Minh, Phú Thọ) và Nguyễn Minh Châu (SN 2008, trú tại phố Thiên Hiền, phường Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tháng 7/2025, trong quá trình làm việc cùng nhau tại một công ty cung ứng việc làm, Nguyễn Ngọc Hưng thấy những người cần tuyển lao động sẽ phải trả tiền phí môi giới cho công ty cung ứng lao động đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền phí môi giới này...

Gần cuối tháng 10/2025, Hưng xin nghỉ việc tại công ty cung ứng việc làm và rủ Nguyễn Trọng ra ở cùng mình tại nhà trọ nằm trên địa bàn phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Các đối tượng Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Trọng, Nguyễn Minh Châu.

Sau đó, qua mạng xã hội, Hưng tìm một người chưa rõ nhân thân sử dụng tài khoản Telegram tên "Vinh" để đặt làm giả hợp đồng giới thiệu, cho thuê lao động của Công ty TNHH cung ứng lao động Việt Nam - Công ty TNHH Quản lý nhân lực Thành Tín với đầy đủ thông tin bịa đặt.

Người tên Vinh đã làm cho Hưng 100 bản hợp đồng đóng dấu sẵn của Công ty cung ứng nhân lực Thành Tín sử dụng để đi lừa đảo.

Sau khi có đầy đủ "công cụ hỗ trợ", nhóm Hưng - Trọng đã tạo ra một nhân thân giả là Nguyễn Văn Khánh (SN 2007, địa chỉ Yên Thuận, Hàm Yên, Tuyên Quang), dùng ảnh của Trọng ghép vào căn cước tên Nguyễn Văn Khánh để photo đưa cho khách.

Sau đó Hưng dùng 2 tài khoản Faecbook "Tín Bảo (King)" và "Cung Ứng Lđpt", dùng 3 tài khoản "Cung Ứng Giới Thiệu Lao Động Đi Làm", "Bảo Tín Cung Ứng LĐPT Đến Chủ Nhà" và "Đại An Giới Thiệu Lao Động" để vào các hội nhóm tuyển lao động đăng bài cung cấp lao động phổ thông.

Khi có người cần thuê lao động, Hưng sẽ để Trọng đóng giả làm người lao động đến nơi cần người làm. Nếu Trọng được thuê thì khách sẽ trả phí môi giới cho Hưng từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng tùy thỏa thuận.

Mỗi lần lừa được tiền, Hưng chia cho Trọng 800.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Trọng ở lại chỗ làm khoảng 30 phút đến 1 giờ rồi tìm cơ hội bỏ trốn.

Để thuận tiện cho việc di chuyển và chở Trọng bỏ trốn khỏi chỗ làm, Hưng và Trọng đã thuê một người tên Nam làm "xe ôm" chở Trọng đi. Hưng sẽ đề nghị người thuê lao động trả thêm 100.000 đồng hoặc 200.000 đồng tiền phí "xe ôm" cho Nam.

Cuối tháng 11/2025, Nam nghỉ việc nên Hưng phải chở Trọng đi làm một vài lần. Sau đó, Trọng rủ Nguyễn Minh Châu đi làm cùng từ ngày 24/11. Do Châu chưa có xe, Hưng đưa chiếc xe máy Honda Wave màu đen của mình cho Châu sử dụng để đưa Trọng đi làm.

Lừa nhiều người, nên Nguyễn Ngọc Hưng đã quên cả những người đã từng bị lừa. Ngày 26/11, khi Trọng đến địa chỉ số 72 Kim Giang, anh Nguyễn Viết Đức D từng bị Hưng và Trọng lừa từ ngày 26/10/2025 nhận ra. Trọng bị đã giữ lại và đưa đến cơ quan công an làm việc.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Công an phường Đại Mỗ thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng Hưng - Trọng đề nghị liên hệ Công an phường Đại Mỗ để cung cấp thông tin (liên hệ đồng chí Trần Hoài Linh - Cán bộ công an phường Đại Mỗ, TP Hà Nội).