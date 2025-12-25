Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông nước ngoài tử vong ở New World Hoiana sau khi thua bạc

  • Thứ năm, 25/12/2025 16:08 (GMT+7)
Sau khi thua hết tiền tại sòng bạc Hoiana, L.B. quay trở lại khách sạn và được phát hiện tử vong ở khu vực tiền sảnh New World Hoiana Hotel.

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông nước ngoài rơi từ tầng cao khách sạn New World Hoiana Hotel (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) xuống tiền sảnh, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông L.B (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc).

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/12, ông L.B đến lưu trú tại khách sạn New World Hoiana cùng ông H.B. (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) ở phòng 315XX. Đến khoảng 13h cùng ngày, cả hai rời khách sạn đến sòng bạc Hoiana (xã Duy Nghĩa) để đánh bạc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Viện Kiểm sát Khu vực 10.

Khoảng 2h ngày 24/12, sau khi thua hết tiền, ông L.B. cùng ông H.B. quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cùng thời điểm này, ông C.C. (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) là bạn của ông H.B, cũng được mời về phòng.

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera của khách sạn, vào lúc 2h16 ngày 24/12, cả ba người cùng vào phòng 315XX.

Chỉ khoảng 2 phút sau, ông H.B. và ông C.C. rời khỏi phòng, chạy xuống sảnh để kiểm tra tình hình sau khi phát hiện ông L.B. rơi từ tầng 15 xuống khu vực tiền sảnh khách sạn. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Viện Kiểm sát Khu vực 10 và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Kết quả ban đầu cho thấy hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn hay giằng co; trên cơ thể nạn nhân không phát hiện dấu vết bất thường.

Làm việc với cơ quan công an, ông H.B. và ông C.C. khai nhận trước đó ông L.B. có biểu hiện suy sụp tinh thần do thua bạc. Khi về đến phòng khách sạn, ông L.B. ra ban công và nhảy xuống tự tử.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Ba/VTC News

