Giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk nhận 5 tỷ để tạo điều kiện nhà thầu

VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố các bị can Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk), Bùi Văn Từ (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) về tội "Nhận hối lộ".

Cùng vụ án, bị can Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn), Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo cáo buộc, năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư Dự án Đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và lập Báo cáo nghiên cứu khả khi Dự án. Sau đó, báo cáo được Bộ Giao thông vận tải cũ phê duyệt.

Tháng 11/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đề nghị của Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Dự án gồm 15 gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.

Bị can Phạm Văn Hạ - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk.

Trong quá trình này, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương, ông Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh ủy để tạo điều kiện cho 3 Công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 3 giá trị 522 tỷ đồng , gói thầu số 4 trị giá 505 tỷ đồng của Dự án.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ gặp gỡ, trao đổi với giám đốc 3 Công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện.

Phía Ban QLDA đã cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu. Từ đó, tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 3; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04, trái quy định về đấu thầu.

Theo thoả thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và ông Dương Chế Quang chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và chi cho Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng .

Sau khi được Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện giúp liên danh trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, bị can Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho bị can Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Trong đó, bị can Lê Đình Hải đưa tiền cho bị can Phạm Văn Hạ 2 lần, tổng số tiền là 3,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ của Công ty Sài Gòn. 2 lần đưa tiền đều diễn ra tại nhà riêng của bj can Hạ, lần đầu vào đầu tháng 1/2022, đưa 1 tỷ đồng , lần 2 giữa tháng 1/2022, đưa 2,2 tỷ đồng .

Bị can Hải đưa tiền 1 lần cho bị can Bùi Văn Từ số tiền 3 tỷ đồng vào tháng 4/2022 tại quán cà phê ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Bị can Hoàng Đình Chương đưa cho ông Hạ 1 lần số tiền 1,9 tỷ đồng vào khoảng cuối tháng 8/2021 tại nhà riêng của Hạ. Bị can Chương còn đưa 1 lần số tiền 3 tỷ đồng cho bị can Bùi Văn Từ 1 lần số tiền 3 tỷ đồng vào khoảng tháng 12/2021.

Như vậy, bị can Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ số tiền 5,1 tỷ đồng , bị can Bùi Văn Từ nhận hối lộ 6 tỷ đồng . Bị can Lê Đình Hải đưa hối lộ 6,2 tỷ đồng , bị can Hoàng Đình Chương đưa hối lộ 4,9 tỷ đồng để được trúng thầu, thi công Gói thầu số 03 và số 04 Dự án.

Quá trình điều tra, các bị can Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương, Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị can phù hợp nhau, phù hợp với lời khai của những người liên quan thuộc các Công ty liên danh, nhà thầu và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Do ông Dương Chế Quang, Giám đốc Công ty Phương Đông đã chết, cơ quan tiến hành tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.