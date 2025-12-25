Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố 'nữ quái' trộm 19 chỉ vàng của cô ruột

  • Thứ năm, 25/12/2025 12:25 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Sau khi chở cô ruột của mình là bà M. đi ăn cháo, Thanh đã quay trở lại nhà bà M. và cuỗm 19 chỉ vàng.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 cho biết phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh (SN 1980, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 11h ngày 22/12, Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của bà Đ.T.M. (trú Tổ dân phố Phước Tân, phường Hội An Đông; cô ruột Thanh) về việc bị mất trộm tài sản gồm: Dây chuyền, nhẫn vàng với tổng trọng lượng 19 chỉ vàng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Đông khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Đến 15h cùng ngày, Công an phường đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Đoàn Thị Thanh.

Khoi to nu quai, Trom 19 chi vang anh 1

Đối tượng trong vụ án.

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận khoảng 8h ngày 22/12, Thanh lái xe đến nhà bà M. để chở bà M. đến nhà ba ruột của Thanh để ăn cháo.

Khi bà M. ở lại ăn cháo, Thanh quay về lại nhà bà M. Tại đây, Thanh đi thẳng đến phòng ngủ và mở hộc gỗ trên đầu giường ngủ của bà M. Thấy hộp sắt có móc ổ khóa nhưng không khóa, Thanh mở hộp sắt ra thì phát hiện bên trong có một số vàng và tiền mặt. Thanh đã lấy số vàng, để lại tiền mặt trong hộp sắt.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Thanh quay lại chở bà M. về lại nhà. Số vàng trộm được, Thanh đem bán và lấy 249,5 triệu đồng.

Cách đây hơn 1 tháng, một nữ "đạo chích" đã bị tóm gọn sau gần 3 giờ cuỗm môtô ở Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 8/11, Công an phường Hội An tiếp nhận tin báo của anh V.V.M. (SN 1985, trú xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) về việc bị mất một xe mô tô trị giá khoảng 61 triệu đồng. Chiếc xe bị mất trộm khi đang đậu trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt (phường Hội An).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 3 giờ đồng hồ, Công an phường Hội An xác định và bắt giữ Nguyễn Thị Thuận (SN 1983, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe mô tô nói trên.

Thống Nhất/VTC News

