Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy tại quán ăn làm 4 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy tại Quán ăn Bún ốc, lẩu ốc, địa chỉ số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh ngày 5/12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào 6h15.

Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết, 2 người bị thương xảy ra vào hơn 4h ngày 5/12 tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, chiều cùng ngày, Công an TP.HCM đã cung cấp những thông tin ban đầu của vụ việc.

Lực lượng chức năng cũng đưa ra khuyến cáo nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà dân, hộ sản xuất và kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo Công an TP.HCM, vào lúc 4h36 ngày 5/12, nhận được tin báo cháy tại Quán ăn Bún ốc, lẩu ốc, địa chỉ số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố đã nhanh chóng điều động 61 cán bộ, chiến sĩ và 9 xe chuyên dụng phối hợp các lực lượng đến hiện trường.

Nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: TTXVN phát.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy khẩn trương tiến hành cắt phá cửa cuốn tại tầng trệt, triển khai đội hình tiến sâu vào trong căn nhà để đưa 6 nạn nhân đang mắc kẹt ra ngoài, bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện điều trị. Đám cháy được khống chế vào lúc 5h47 và dập tắt hoàn toàn vào 6h15.

Vụ cháy đã làm 4 người chết, bao gồm: Đ.T.K.N (nữ, sinh năm 1985) chủ quán ăn; L.Q.A (nữ, sinh năm 1990) bạn nhân viên đến chơi và ở lại; Đ.K.L (nữ, sinh năm 2018) con chủ quán; H.N.K (nam, sinh năm 2023) con chủ quán.

Tất cả nạn nhân đều tử vong tại bệnh viện. 2 nhân viên của quán bị thương là: T.T.N.K (nữ, sinh năm 2007) bị chấn thương vai và N.T.N.T (nữ, sinh năm 2004) bị chấn thương trán, đều đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Về thiệt hại tài sản, diện tích cháy khoảng 20 m2 tại khu vực bếp tầng 1 và lan lên các tầng trên của căn nhà 4 tầng, có diện tích xây dựng khoảng 352 m2.

Công an Thành phố cho biết: Thời điểm xảy ra cháy là ban đêm, vật liệu cháy chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt gia đình, nên tạo ra nhiều khói và khí độc, nhiệt lượng lớn, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, căn nhà chỉ có một lối thoát nạn duy nhất trước mặt tiền, được lắp cửa cuốn kiên cố, khiến việc phá dỡ để tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều trở ngại.

Sau vụ hỏa hoạn trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và chủ cơ sở kinh doanh cần đặc biệt lưu ý công tác thoát nạn. Theo đó, người dân phải xác định được các lối thoát hiểm an toàn.

Các gia đình cần chủ động bố trí lối thoát nạn thứ hai trong mỗi ngôi nhà. Thông thường, các lối thoát đến khu vực an toàn tại nhà ở độc lập hoặc liền kề gồm: Cửa chính của căn nhà, cầu thang thoát nạn ngoài nhà, lối ra ban công, lối lên sân thượng hoặc mái để thoát sang công trình liền kề.

Với các căn hộ độc lập, lối thoát nạn an toàn có thể là cửa sổ, ban công khi được trang bị các thiết bị hỗ trợ như thang, thang dây, dây tự cứu hạ chậm…

Khi phát hiện cháy, người phát hiện đầu tiên phải nhanh chóng báo động để mọi người kịp thời thoát ra ngoài theo lối cửa chính nếu khu vực này chưa bị khói, lửa bao trùm.

Quá trình di chuyển, người dân cần giữ bình tĩnh, đồng thời áp dụng các biện pháp tránh hít phải khói, khí độc và phòng tránh bị lửa tạt gây bỏng hoặc bén vào quần áo.

Trường hợp lối thoát qua cửa chính ở tầng 1 đã bị lửa, khói chặn lại, người trong nhà cần bình tĩnh tìm hướng thoát khác như di chuyển ra ban công và sử dụng thang dây.

Trường hợp cấp thiết có thể sử dụng dây thừng hoặc các dây tự nối bằng các vật dụng như rèm, ga giường, quần, để thoát xuống dưới và ra nơi an toàn. Tuy nhiên, người dân cần đảm bảo dây chắc chắn, được buộc cố định vào các cấu kiện vững chắc. Quá trình di chuyển, người dân cần dùng khăn hoặc áo thấm ướt che mũi, miệng để hạn chế hít phải khói, khí độc.

Mỗi gia đình cần chủ động tham gia phong trào "Nhà tôi 3 có" để bảo đảm an toàn cho bản thân và các thành viên trước nguy cơ hỏa hoạn. Đặc biệt, khi phát hiện cháy, người dân phải nhanh chóng gọi 114 để lực lượng Công an kịp thời đến hỗ trợ.

Đối với các hộ sống trong nhà dạng ống, việc trang bị bình chữa cháy là yêu cầu bắt buộc. Các gia đình tuyệt đối không bịt kín ban công, cửa sổ bằng lồng sắt, tránh tình trạng không có lối thoát khi xảy ra cháy.

Trường hợp đã cơi nới chuồng cọp, cần thiết kế lối thoát hiểm hoặc trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ thoát nạn, đồng thời hướng dẫn các thành viên, nhất là trẻ em, người cao tuổi cách sử dụng khi cần thiết. Đây là biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả của các vụ cháy nghiêm trọng có thể xảy ra.