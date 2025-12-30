Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cố ý gây thương tích tại bến xe Giáp Bát

Từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc sạc xe điện tại khu vực công cộng, một vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng đã xảy ra tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vào rạng sáng 28/12.

Theo thông tin từ Công an phường Hoàng Mai, 0h24 ngày 28/12, đơn vị nhận được tin báo qua số 113 về việc anh S bị 3 đối tượng hành hung gây thương tích tại khu vực trạm sạc xe điện bến xe Giáp Bát. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Kết quả thăm khám cho thấy anh S bị vết thương phần mềm vùng mặt trước phía bên ngoài 1/3 dưới đùi phải. Sau khi được điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của anh S đã ổn định.

3 đối tượng trong vụ án.

Làm việc với cơ quan công an, anh S cho biết 0h cùng ngày, trong lúc sạc xe điện tại bến xe Giáp Bát, anh xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên điều khiển ôtô màu đen và bị 3 đối tượng dùng dao tấn công nạn nhân.

Từ lời khai của nạn nhân và các tài liệu thu được, Công an phường Hoàng Mai rà soát, truy tìm đối tượng và phương tiện liên quan và đến 10h ngày 29/12, tại điểm sạc pin trong Trung tâm đăng kiểm 2910D (phường Hoàng Mai), lực lượng công an đã phát hiện chiếc ôtô màu đen của đối tượng liên quan vụ việc đang sạc pin ở đây.

Tiến hành kiểm tra hành chính, nam thanh niên ngồi ở ghế lái khai nhận là Vũ Mạnh Thắng (SN 1991, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Thắng khai đã cùng anh trai ruột là Vũ Mạnh Toàn (SN 1988) và Đoàn Giang Nam (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) thực hiện hành vi gây thương tích cho anh Sơn tại bến xe Giáp Bát.

Đáng chú ý, đối tượng Vũ Mạnh Toàn có 3 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng và mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, 0h ngày 28/12, Thắng điều khiển ôtô đến trạm sạc pin tại bến xe Giáp Bát. Cùng thời điểm anh S cũng đến sạc xe. Trong quá trình chờ sạc, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Thắng đã gọi điện cho anh trai là Toàn, nhờ đến "dằn mặt" đối phương. Khi đó, Toàn đang ngồi cùng Đoàn Giang Nam nên rủ Nam cùng đi. Trước khi đến bến xe, Toàn mang theo một dao gấp nhọn, chuôi kim loại màu đen, lưỡi dài hơn 12 cm, giấu trong túi quần.

Hiện trường vụ việc.

Tại khu vực ki-ốt số 44-45, Thắng và Nam tiếp cận anh S, yêu cầu "ra ngoài nói chuyện". Anh S không đồng ý và chạy vào trong ki-ốt, các đối tượng đã kéo áo, giữ người. Lợi dụng lúc giằng co, Toàn rút dao lao tới cùng Nam khống chế nạn nhân. Trong lúc vật lộn, Toàn đã dùng dao đâm một nhát trúng đùi phải của anh S.

Chỉ khi người dân xung quanh phát hiện, can ngăn, các đối tượng mới dừng tay, cất dao và nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng ôtô.

Hiện Công an phường Hoàng Mai đã làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ việc. Tại cơ quan công an, Toàn khai con dao dùng để đâm anh S được một người bạn cho vào khoảng năm 2011. Toàn mang dao đi để phòng thân...

Con dao có tính sát thương cao các đối tượng dùng để gây án tại Bến xe Giáp Bát.

Cơ quan công an tiến hành giám định thương tích đối với anh S, Ngày 29/12, Trung tâm giám định pháp y Hà Nội kết luận sơ bộ về thương tích của anh S tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 4%.

Tiến hành xét nghiệm nước tiểu của Thắng, Toàn và Nam, kết quả cho thấy Nam và Toàn dương tính với ma túy đá Methaphetamin, Thắng âm tính.

Với các căn cứ, chứng cứ thu thập được, ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Toàn, Đoàn Giang Nam về tội Cố ý gây thương tích, Vũ Mạnh Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng; ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Vũ Mạnh Toàn, Đoàn Giang Nam về tội Cố ý gây thương tích, Vũ Mạnh Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Riêng đối tượng Vũ Mạnh Toàn, do con dao đối tượng gây án là loại dao có tính sát thương cao, do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội khởi tố thêm hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".