Ông chủ Công ty Hoàng Dân và thủ đoạn qua mặt cơ quan quản lý thuế

Nhằm giảm số tiền thuế phải nộp và có thêm nguồn lực "chung chi" cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ông chủ Công ty Hoàng Dân tổ chức mua hàng nghìn hóa đơn khống, nâng giá trị hợp đồng.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ NN&PTNT và một số đơn vị, địa phương liên quan, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã thỏa thuận chi tiền % nhiều gói thầu rồi đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng cho loạt lãnh đạo, cán bộ Bộ NN&PTNT (cũ), trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Đổi lại, Công ty Hoàng Dân được trúng thầu sai quy định tại 4 dự án gồm: hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); hồ Bản Mồng (Nghệ An); hồ Bản Lải (Lạng Sơn); hồ Cánh Tạng (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ), gây thiệt hại 251 tỷ đồng . Ngoài ra, bị can Dân và đồng phạm bị cáo buộc phạm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông chủ Công ty Hoàng Dân (ở giữa) và một số bị can liên quan.

Cụ thể, sau khi thành lập Công ty Hoàng Dân, trong quá trình hoạt động kinh doanh, từ năm 2009 đến 2024, Nguyễn Văn Dân nhờ người thân đứng tên để lập 7 công ty trong hệ sinh thái, gồm: Công ty Ninh Sơn, Công ty Xuân Ninh, Công ty Toàn Minh, Công ty Tiến Pháp, Công ty Minh Hùng, Công ty HD Việt Nam và Công ty Khánh An.

Quá trình kinh doanh, Nguyễn Văn Dân có ý định hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư của 4 dự án nói trên và hạch toán vào chi phí khác, nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc hợp thức hóa đơn đầu vào cho các công ty trong hệ sinh thái.

Thực hiện tội phạm, Nguyễn Văn Dân trực tiếp hoặc chỉ đạo Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân); Bùi Cao Nguyên (nhân viên kế toán) liên hệ, trao đổi, thoả thuận ký hợp đồng khống, mua hóa đơn bất hợp pháp để hạch toán, kê khai với các cơ quan thuế.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2018 đến 2024, các bị can đã mua gần 2.500 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị cả thuế GTGT gần 513 tỷ đồng , nâng khống một phần đối với 125 hóa đơn của 19 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng .

Trong số các doanh nghiệp bán hóa đơn bất hợp pháp này, có Công ty Sao Vàng HG do bị can Nguyễn Văn Giáp làm Giám đốc, chuyên hoạt động về nổ mìn phá đá.

Do có quan hệ trong kinh doanh với Công ty Hoàng Dân nên khi được đề nghị, Giáp đã đồng ý để nâng khống giá trị khoan, nổ mìn so với giá trị thực tế thi công.

Vì vậy, Công ty Sao Vàng HG và Công ty Hoàng Dân ký các hợp đồng thi công giống nhau về nội dung, khối lượng thực hiện nhưng khác nhau về giá trị thi công. Công ty Sao Vàng HG xuất hóa đơn và Công ty Hoàng Dân thanh toán tiền theo hợp đồng được nâng khống.

Một số bị can liên quan

Sau đó, Công ty Sao Vàng HG sẽ hoàn lại số tiền theo phần giá trị hàng hóa nâng khống, chỉ giữ lại số tiền phần giá trị hàng hóa có thật và thuế GTGT của phần giá trị nâng khống.

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2018 đến 2021, Công ty Sao Vàng HG và Công ty Hoàng Dân ký 3 Hợp đồng nâng khống về việc khoan, nổ mìn cho 3 công trình do Công ty Hoàng Dân thi công và xuất 15 hóa đơn cho Công ty Hoàng Dân với tổng giá trị nâng khống hơn 57 tỷ đồng .

Để không bị các cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, ông chủ Công ty Hoàng Dân còn chỉ đạo cấp dưới lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách theo dõi.

Một hệ thống sổ ghi số liệu thực chỉ của Công ty Hoàng Dân dùng để quản lý theo dõi nội bộ; một hệ thống số ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế.

Cơ quan tố tụng làm rõ, quá trình thi công tại 4 dự án của Bộ NN&PTNT nêu ở trên, Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn khống để hợp thức hàng hóa dịch vụ đầu vào quyết toán với chủ đầu tư, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 251 tỷ đồng .

Ngày 22/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trưng cầu Giám định viên Thuế tỉnh Ninh Bình giám định số tiền thuế Nhà nước thất thu trong việc các doanh nghiệp thuộc hệ thống của Hoàng Dân sử dụng hóa đơn khống và nâng khống một phần giá trị hóa đơn để hạch toán, kê khai thuế.

Cơ quan Thuế Ninh Bình xác định, Công ty Hoàng Dân và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái sử dụng hóa đơn khống; nâng khống với tổng giá trị hơn 641 tỷ đồng để quyết toán, kê khai thuế, gây thiệt hại tài sản nhà nước 155 tỷ đồng . Trong đó, 15 hóa đơn với giá trị nâng khống 57 tỷ đồng của Công ty Sao Vàng gây thiệt hại hơn 8,8 tỷ đồng .

Tuy nhiên, hậu quả thiệt hại của hành vi vi phạm quy định về đấu thầu được xác định là 251 tỷ đồng nằm trong tổng giá trị 641 tỷ đồng của các hóa đơn khống và nâng khống.

Do vậy, cơ quan tố tụng xác định hậu quả trong hành vi vi phạm quy định về kế toán không tính số tiền thuế của 251 tỷ đồng đã được xác định là hậu quả thiệt hại của hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Kết quả điều tra xác định số tiền thuế tính theo doanh số hàng hóa dịch vụ khống đưa vào các gói thầu ở 4 dự án là hơn 56 tỷ đồng . Vì vậy, thiệt hại do hành vi vi phạm kế toán của các bị can tại Công ty Hoàng Dân gây ra là hơn 99 tỷ đồng ( 155 tỷ đồng trừ 56 tỷ đồng ). Nguyễn Văn Dân và 2 cấp dưới phải chịu trách nhiệm về số tiền này.