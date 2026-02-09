Công an cảnh báo thủ đoạn cướp ngân hàng, tiệm vàng

Trước khi gây án, các đối tượng thường theo dõi, tìm hiểu thông tin, quy luật hoạt động, sơ hở của ngân hàng, tiệm vàng, bạc, đá quý.

Các đối tượng cướp thường mang đồ che kín từ đầu tới chân, mang theo vật dụng, giả vờ là khách hàng, sau đó lợi dụng sơ hở để cướp tài sản. Các đơn vị cần lưu ý, nếu bị cướp phải đặt sự an toàn về tính mạng, sức khỏe lên hàng đầu, không nên manh động, kích động đối tượng liều lĩnh có sử dụng vũ khí nguy hiểm.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tiệm vàng, bạc, đá quý. Các đối tượng thực hiện hành vi công khai, manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm đe dọa tấn công, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Các đối tượng cướp tiền ở Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai.

Theo Công an Vĩnh Long, các đối tượng cướp ngân hàng, tiệm vàng thời gian qua thường hoạt động cá nhân hoặc có tổ chức, có sự chuẩn bị công cụ gây án, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. Trước khi gây án, các đối tượng thường theo dõi, tìm hiểu thông tin, quy luật hoạt động, sơ hở của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để lên kế hoạch và thực hiện hành vi.

Đặc điểm của các đối tượng phạm tội này thường mang khẩu trang che kín mặt, mặc áo trùm kín đầu, đeo găng tay, mang theo vật dụng vào trong các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh. Sau đó, chúng giả vờ hỏi giá vàng hoặc mua vàng và lợi dụng lúc vắng người qua lại, sơ hở của các tổ chức tín dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Để phòng ngừa, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo các ngân hàng, tổ chức tín dụng, chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác; trang bị hệ thống camera an ninh, quan sát, hệ thống báo động chống cướp khẩn cấp có kết nối với cơ quan công an nơi gần nhất.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra hệ thống báo động khẩn cấp có kết nối với công an nơi gần nhất tại tổ chức tín dụng trên địa bàn xã Cầu Kè.

Các ngân hàng, tiệm vàng, bạc, đá quý cũng được khuyến cáo thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng phòng vệ, kỹ năng sử dụng thành thạo các thiết bị, hệ thống hỗ trợ cho nhân viên. Đặc biệt, các đơn vị cần lưu ý, trong mọi trường hợp xảy ra cướp tài sản, phải đặt sự an toàn về tính mạng, sức khỏe lên hàng đầu, có thể chấp nhận giao tài sản, không nên manh động, kích động đối tượng liều lĩnh có sử dụng vũ khí nguy hiểm.

Khi có vụ cướp xảy ra, nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng, chủ cơ sở kinh doanh và nhân viên cần hết sức bình tĩnh, không nên có hành động hay lời nói kích động tâm lý đối tượng cướp. Vì mục đích của chúng là tài sản, nếu xử lý tình huống không khéo sẽ bị đối tượng tấn công để chiếm đoạt tài sản hoặc chống trả quyết liệt để thoát thân.

Trong khi tiếp xúc với đối tượng, cần kín đáo quan sát, ghi nhớ các đặc điểm về trang phục, hình dáng, độ tuổi, các đặc điểm nhận dạng của đối tượng… để cung cấp cho cơ quan công an truy bắt theo dấu vết nóng. Tận dụng tối đa sơ hở của đối tượng nhấn nút báo động chống cướp khẩn cấp có kết nối với công an nơi gần nhất (nếu đã được trang bị) để được hỗ trợ kịp thời.

Lực lượng công an tuyên truyền cơ sở kinh doanh vàng, bạc đá, quý tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan công an cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng cướp tài sản đến các cơ sở kinh doanh và người dân có ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản của mình.

Để bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã cử cán bộ đến tiếp xúc các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm, cướp và đề nghị cần nâng cao cảnh giác.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra, bảo trì hệ thống báo động khẩn cấp chống trộm, cướp tại các ngân hàng, tiệm vàng, bạc, đá quý có kết nối với cơ quan công an nơi gần nhất.