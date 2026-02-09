Cho thuê trái phép loạt đất vàng, cựu Giám đốc Trung tâm KH&CN hầu tòa

Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM Huỳnh Kim Tước cùng 5 thuộc cấp đã cho thuê trái phép các khu "đất vàng", thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Ngày 9/2, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM. HĐXX do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa.

Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cho biết tại phiên tòa, ông Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM) và 5 đồng phạm gồm: Lê Huy Sơn và Lê Bảo Ngọc (cùng là cựu Phó trưởng Phòng hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (Kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (Thủ quỹ), Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Nhân viên hành chính) cùng bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Huỳnh Kim Tước thời điểm chưa bị bắt.

Trong 6 bị cáo, có 4 người đang bị tạm giam, bà Lê Bảo Ngọc và bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc đang được tại ngoại hầu tòa.

Tại cáo trạng vụ án, Viện Kiểm sát cho hay Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN TP.HCM, được giao quản lý nhiều khu "đất vàng" tại TP.HCM, trong đó có khu đất số 237 Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa), số 176/9A Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận) và một số lô đất tại Khu công nghệ cao (phường Tân Phú).

Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, ông Huỳnh Kim Tước đã chỉ đạo cấp dưới ký nhiều hợp đồng hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực chất các hợp đồng này là cho thuê mặt bằng để thu tiền hằng tháng, không báo cáo và không xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản. Có 18 hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã được ký với nhiều doanh nghiệp, như: Jyglobal, IM Group, Next Vision, Saigon Nanomat, với giá thuê từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Giám đốc Huỳnh Kim Tước đã chỉ đạo cấp dưới không hạch toán khoản thu vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định; sau đó chuyển số tiền thu được vào tài khoản cá nhân của một số nhân viên, rồi tập hợp vào quỹ ngoài.

Số tiền thu lợi bất chính từ việc cho thuê mặt bằng trái quy định là hơn 2,4 tỷ đồng đã được chi thanh toán thẻ tín dụng cá nhân của ông Huỳnh Kim Tước và chi trợ cấp cho lãnh đạo, tiếp khách.