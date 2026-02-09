Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Che giấu hơn 1.500 tỷ, chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bị khởi tố

  • Thứ hai, 9/2/2026 08:58 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Quá trình điều tra xác định, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng (Doanh nghiệp Đức Thắng), Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn GTGT từng lần bán hàng.

Nguyen Duc Duong, Doanh nghiep Duc Thang, Giam doc Duc Thang, Cong ty Duc Thang, Kinh doanh vang bac anh 1

Nguyễn Đức Dương bị khởi tố về tội "Trốn thuế". Ảnh: CACC.

Ngoài ra, đối tượng thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng; yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, không chuyển đến tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp Đức Thắng.

Cùng với đó, Doanh nghiệp Đức Thắng vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh vàng, bạc nhưng lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế (tháng 7/2022-5/2024), qua đó che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng; có hành vi trốn thuế GTGT và thuế TNDN với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, cơ quan công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đức Thắng.

Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức - Vũ Quỳnh/Tiền Phong

