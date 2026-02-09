Mâu thuẫn con dâu, mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ, 2 cháu nội bị bỏng

Do bất đồng trong việc sắp xếp chỗ ở và cách ứng xử hàng ngày giữa mình và con dâu, bà S. bức xúc, ức chế tâm lý kéo dài. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, bà S. đã thực hiện hành vi trái pháp luật.

Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sau quá trình điều tra, thu thập, đánh giá đầy đủ tài liệu, chứng cứ, mới đây cơ quan CSĐT đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố bà S. về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, ngày 20/8/2025, tại Phòng 601, tòa B, chung cư N. (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình giữa mẹ chồng và con dâu.

Bà S diễn tả lại hành vi phạm tội tại hiện trường. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cụ thể, do bất đồng quan điểm trong sinh hoạt từ việc sắp xếp chỗ ở đến cách ứng xử hàng ngày, bà S (mẹ chồng) và chị H (con dâu) nảy sinh mâu thuẫn, khiến bà S rơi vào trạng thái bức xúc, ức chế tâm lý kéo dài.

Do không kiềm chế được cảm xúc, vào khoảng 1h30 ngày 20/8/2025, khi các thành viên trong gia đình đã ngủ, bà S có hành vi tự gây thương tích cho bản thân, nhưng không dẫn đến hậu quả chết người. Sau đó, bà S tiếp tục mang xăng ra khu vực ban công, tẩm vào quần áo và châm lửa đốt, gây ra đám cháy tại căn hộ.

Vụ cháy khiến 2 cháu nhỏ (là con của chị H) bị bỏng nhẹ, nhiều tài sản trong căn hộ bị hư hỏng, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của các thành viên trong gia đình và cư dân sinh sống trong tòa nhà. Rất may, đám cháy đã được phát hiện và khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại về người.

Đến ngày 27/1/2026, sau quá trình điều tra, thu thập, đánh giá đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố bà S về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.