Khởi tố đối tượng dùng mạng xã hội xúc phạm người khác

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố một đối tượng vì hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Thục Vy (SN 1995, thường trú tại ấp Trần Cao Vân, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Thục Vy.

Theo cơ quan điều tra, kết quả điều tra xác định, Võ Văn Thục Vy là chủ sở hữu tài khoản Facebook mang tên "Võ Văn Thục Vy" và tài khoản TikTok mang tên "Vy Japan".

Do mâu thuẫn về tiền bạc, từ ngày 5/9/2025 đến ngày 2/10/2025, Vy đã sử dụng các tài khoản trên để đăng tải 7 bài viết kèm nhiều hình ảnh và video clip về bà Đ.T.Q.G. (thường trú tại khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) lên không gian mạng và chia sẻ lên nhiều hội nhóm.

Các nội dung đăng tải được xác định không có căn cứ, chưa được kiểm chứng; xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của cá nhân và người thân của bà Đ.T.Q.G, trái với quy định của pháp luật.