Tạm giữ nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Cửa Nam.

Trước đó, trong đêm 31/1 và 1/2, trên các tuyến phố Lê Duẩn, Cửa Nam, Hàng Bông, Trần Hưng Đạo… xuất hiện nhóm đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao. Các đối tượng này còn manh động sử dụng bình xịt hơi cay và súng bắn pháo diêm gây nổ để thị uy.

Các đối tượng tham gia vụ gây rối.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc. Bước đầu, xác định khi tham gia giao thông tại ngã 3 Lê Duẩn - Điện Biên Phủ, nhóm của Nguyễn Kim Đức Hiếu (SN 2005, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) đã mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác dẫn đến cãi, chửi nhau

Sau đó, 2 nhóm đối tượng đã phóng xe đuổi nhau qua các tuyến phố. Quá trình di chuyển các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay và súng bắn pháo diêm gây nổ, làm mất ANTT.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự cộng". Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.