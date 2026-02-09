Tạm giữ nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm

Trước đó, trong đêm 31/1 và 1/2, trên các tuyến phố Lê Duẩn, Cửa Nam, Hàng Bông, Trần Hưng Đạo… xuất hiện nhóm đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao. Các đối tượng này còn manh động sử dụng bình xịt hơi cay và súng bắn pháo diêm gây nổ để thị uy.
|
Các đối tượng tham gia vụ gây rối.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc. Bước đầu, xác định khi tham gia giao thông tại ngã 3 Lê Duẩn - Điện Biên Phủ, nhóm của Nguyễn Kim Đức Hiếu (SN 2005, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) đã mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác dẫn đến cãi, chửi nhau
Sau đó, 2 nhóm đối tượng đã phóng xe đuổi nhau qua các tuyến phố. Quá trình di chuyển các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay và súng bắn pháo diêm gây nổ, làm mất ANTT.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự cộng". Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.