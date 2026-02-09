Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ của một ngân hàng tại Hà Nội

Quá trình điều tra, xác minh toàn diện, khách quan và thận trọng cho thấy, đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, liên quan đến nhiều đối tượng trên cả nước, được các đối tượng chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.