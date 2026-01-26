Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Cảnh sát dẫn giải cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam đến tòa

  • Thứ hai, 26/1/2026 09:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, cùng đồng phạm bị cảnh sát dẫn giải đến tòa xét xử với cáo buộc sai phạm liên quan đến dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM.

Xi mang Viet Nam, Cong ty VICEM, Giam doc VICEM, Chu tich VICEM anh 1

Khoảng 7h30 ngày 26/1, cảnh sát dẫn giải nhóm bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi Măng Việt Nam (VICEM) đến trụ sở TAND TP Hà Nội, phục vụ công tác xét xử.

Xi mang Viet Nam, Cong ty VICEM, Giam doc VICEM, Chu tich VICEM anh 2

Các bị cáo, gồm: Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM); Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM); Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) bị cáo buộc phạm 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Xi mang Viet Nam, Cong ty VICEM, Giam doc VICEM, Chu tich VICEM anh 3

Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM); Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó tổng giám đốc VICEM); Trần Bình Trọng (cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế dự toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Bích Thủy (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM); Trịnh Công Loan (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM) bị cáo buộc phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Xi mang Viet Nam, Cong ty VICEM, Giam doc VICEM, Chu tich VICEM anh 4

Trong khi, nhóm bị cáo Nguyễn Thành Tâm (Phó trưởng phòng Kế hoạch Ban quản lý dự án VICEM); Đỗ Đình Thu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng ECON); Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON); Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ thuật - kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON) bị xét xử tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Xi mang Viet Nam, Cong ty VICEM, Giam doc VICEM, Chu tich VICEM anh 5

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Xi mang Viet Nam, Cong ty VICEM, Giam doc VICEM, Chu tich VICEM anh 6

Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Chủ tọa; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội.

Xi mang Viet Nam, Cong ty VICEM, Giam doc VICEM, Chu tich VICEM anh 7

Cáo trạng xác định dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, được lãnh đạo VICEM lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Xi mang Viet Nam, Cong ty VICEM, Giam doc VICEM, Chu tich VICEM anh 8

Dự án khởi công ngày 6/5/2011 đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng.

Xi mang Viet Nam, Cong ty VICEM, Giam doc VICEM, Chu tich VICEM anh 9

Tòa nhà dự án của Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị bỏ hoang sau khi hoàn thiện phần xây thô.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.

https://tienphong.vn/canh-sat-dan-giai-dan-cuu-lanh-dao-tong-cong-ty-xi-mang-viet-nam-den-toa-post1815755.tpo

Hoàng An/Tiền Phong

Xi măng Việt Nam Công ty VICEM Giám đốc VICEM Chủ tịch VICEM Xi măng Việt Nam Công ty VICEM Giám đốc VICEM Chủ tịch VICEM

    Đọc tiếp

    Duong day san xuat, buon ban thuc pham chuc nang gia quy mo lon hinh anh

    Đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

    06:00 21/1/2026 06:00 21/1/2026

    0

    Công an tỉnh Lào Cai và Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý