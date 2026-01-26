Cảnh sát dẫn giải cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam đến tòa

Cáo trạng xác định dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, được lãnh đạo VICEM lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng . Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.