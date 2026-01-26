Cảnh sát dẫn giải cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam đến tòa

|
Khoảng 7h30 ngày 26/1, cảnh sát dẫn giải nhóm bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi Măng Việt Nam (VICEM) đến trụ sở TAND TP Hà Nội, phục vụ công tác xét xử.
|
Các bị cáo, gồm: Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM); Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM); Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) bị cáo buộc phạm 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
|
Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM); Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó tổng giám đốc VICEM); Trần Bình Trọng (cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế dự toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Bích Thủy (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM); Trịnh Công Loan (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM) bị cáo buộc phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
|
Trong khi, nhóm bị cáo Nguyễn Thành Tâm (Phó trưởng phòng Kế hoạch Ban quản lý dự án VICEM); Đỗ Đình Thu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng ECON); Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON); Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ thuật - kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON) bị xét xử tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
|
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
|
Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Chủ tọa; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội.
|
Cáo trạng xác định dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, được lãnh đạo VICEM lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.
|
Dự án khởi công ngày 6/5/2011 đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng.
|
Tòa nhà dự án của Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị bỏ hoang sau khi hoàn thiện phần xây thô.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.