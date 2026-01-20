Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Hiện trường vụ 2 người dùng vật nghi súng cướp ngân hàng Vietcombank

  • Thứ ba, 20/1/2026 05:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Gia Lai đang tổ chức truy bắt các đối tượng nghi sử dụng súng xông vào cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú.

ngan hang Vietcombank, Giam doc Vietcombank, Chu tich Vietcombank, nhan vien Vietcombank, Tru so Vietcombank, Chi nhanh Vietcombank anh 1

Chiều 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt 2 người đàn ông dùng súng cướp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng hàng Vietcombank) chi nhánh phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
ngan hang Vietcombank, Giam doc Vietcombank, Chu tich Vietcombank, nhan vien Vietcombank, Tru so Vietcombank, Chi nhanh Vietcombank anh 2

Thông tin ban đầu, khoảng 15h28, 2 người đàn ông mặc trang phục lái xe ôm công nghệ, bịt mặt, cầm 2 vật màu đen nghi là súng lục lao vào Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú uy hiếp, đuổi những người có mặt tại ngân hàng ra ngoài.
ngan hang Vietcombank, Giam doc Vietcombank, Chu tich Vietcombank, nhan vien Vietcombank, Tru so Vietcombank, Chi nhanh Vietcombank anh 3

Sau đó, 2 đối tượng này cầm một chiếc túi ra lấy chiếc xe máy màu vàng để tẩu thoát.
ngan hang Vietcombank, Giam doc Vietcombank, Chu tich Vietcombank, nhan vien Vietcombank, Tru so Vietcombank, Chi nhanh Vietcombank anh 4

2 đối tượng cướp ngân hàng đội mũ bảo hiểm của một hãng xe công nghệ.
ngan hang Vietcombank, Giam doc Vietcombank, Chu tich Vietcombank, nhan vien Vietcombank, Tru so Vietcombank, Chi nhanh Vietcombank anh 5

Hai nghi phạm cướp đi trên đường phố ở Gia Lai.
ngan hang Vietcombank, Giam doc Vietcombank, Chu tich Vietcombank, nhan vien Vietcombank, Tru so Vietcombank, Chi nhanh Vietcombank anh 6

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.
ngan hang Vietcombank, Giam doc Vietcombank, Chu tich Vietcombank, nhan vien Vietcombank, Tru so Vietcombank, Chi nhanh Vietcombank anh 7

Đồng thời, lực lượng chức năng chỉ đạo lực lượng công an 135 xã, phường tổ chức tuần tra, phát hiện bắt giữ 2 đối tượng tham gia vụ cướp.
ngan hang Vietcombank, Giam doc Vietcombank, Chu tich Vietcombank, nhan vien Vietcombank, Tru so Vietcombank, Chi nhanh Vietcombank anh 8

Vụ việc thu hút người dân tập trung theo dõi.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://vtcnews.vn/hien-truong-vu-2-ke-dung-sung-cuop-ngan-hang-vietcombank-o-gia-lai-ar999201.html

Nguyễn Gia/VTC News

ngân hàng Vietcombank Giám đốc Vietcombank Chủ tịch Vietcombank nhân viên Vietcombank Trụ sở Vietcombank Chi nhánh Vietcombank Gia Lai ngân hàng Vietcombank Giám đốc Vietcombank Chủ tịch Vietcombank nhân viên Vietcombank Trụ sở Vietcombank Chi nhánh Vietcombank

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý