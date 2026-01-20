Hiện trường vụ 2 người dùng vật nghi súng cướp ngân hàng Vietcombank

|
Chiều 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt 2 người đàn ông dùng súng cướp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng hàng Vietcombank) chi nhánh phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
|
Thông tin ban đầu, khoảng 15h28, 2 người đàn ông mặc trang phục lái xe ôm công nghệ, bịt mặt, cầm 2 vật màu đen nghi là súng lục lao vào Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú uy hiếp, đuổi những người có mặt tại ngân hàng ra ngoài.
|
Sau đó, 2 đối tượng này cầm một chiếc túi ra lấy chiếc xe máy màu vàng để tẩu thoát.
|
2 đối tượng cướp ngân hàng đội mũ bảo hiểm của một hãng xe công nghệ.
|
Hai nghi phạm cướp đi trên đường phố ở Gia Lai.
|
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.
|
Đồng thời, lực lượng chức năng chỉ đạo lực lượng công an 135 xã, phường tổ chức tuần tra, phát hiện bắt giữ 2 đối tượng tham gia vụ cướp.
|
Vụ việc thu hút người dân tập trung theo dõi.
