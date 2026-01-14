Trường Đại học An ninh sẵn sàng tham gia phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, Đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân đã và đang vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.