Trường Đại học An ninh sẵn sàng tham gia phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân tại TP.HCM ra quân huấn luyện sẵn sàng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, Đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân đã và đang vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
|Đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân tại TP.HCM chủ động tổ chức ra quân huấn luyện, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án, nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội.
|Toàn thể cán bộ, học viên thuộc Đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân luôn quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đồng thời, toàn thể cán bộ, học viên thuộc Đơn vị dự bị chiến đấu xác định rõ trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an nhân dân và của Nhà trường trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
| Bám sát các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt, Đơn vị dự bị chiến đấu chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, duy trì nghiêm chế độ trực chiến, bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang bị luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có yêu cầu.
| Cùng với công tác huấn luyện, Đơn vị luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, học viên, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.
|Với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", cán bộ, học viên thuộc Đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.
