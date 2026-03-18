Tài xế và phụ xe đánh bạc khi đang di chuyển trên cao tốc

  • Thứ tư, 18/3/2026 20:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lái xe khách cùng hai phụ xe đã có hành vi đánh bài ăn tiền trong quá trình điều khiển phương tiện di chuyển trên cao tốc từ Hà Nội đi Nghệ An.

Theo đó, vụ việc được người dân phản ánh đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT - Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình.

Cụ thể, theo nội dung phản ánh, lái xe BKS 37H-148.XX cùng hai phụ xe đã có hành vi đánh bài ăn tiền trong quá trình điều khiển phương tiện di chuyển từ Hà Nội đi Nghệ An.

Quá trình xác minh, ngày 13/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã tiến hành làm việc với chủ phương tiện và người liên quan. Kết quả xác định những người trên là N.V.H (SN 1992, trú tại Nghệ An, lái xe), V.Đ.L (SN 2003, trú tại Nghệ An, phụ xe), T.V.H (SN 2004, trú tại Nghệ An, phụ xe).

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế và phụ xe đã thừa nhận hành vi đánh bạc trên xe trong thời gian phương tiện đang lưu thông.

Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã củng cố hồ sơ, hoàn thiện thủ tục và bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, hành vi đánh bạc trên phương tiện đang lưu thông không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông khác.

https://tienphong.vn/tai-xe-va-phu-xe-danh-bac-khi-dang-di-chuyen-tren-cao-toc-post1828368.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

