Khởi tố 2 chủ cơ sở buôn bán hàng giả

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố 2 chủ cơ sở kinh doanh về hành vi buôn bán hàng giả là các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm.

Ngày 7/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được phát hiện tại một trong 2 cơ sở bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện tại Cửa hàng kinh doanh giày dép Bin Heo với 2 cơ sở tại số 68 Hùng Vương và 21 Đào Duy Từ, phường Đông Hà; Cửa hàng kinh doanh giày dép AT Shoes số 14 Hùng Vương, phường Ba Đồn có nhiều mặt hàng mang nhãn hiệu nổi tiếng có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Thời gian qua, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi của các doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu tiêu dùng đối với các sản phẩm có thương hiệu để đưa hàng hóa giả mạo ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định liên quan.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn trật tự trong hoạt động thương mại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số hàng hóa vi phạm, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần lựa chọn các địa chỉ kinh doanh uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm trước khi mua hàng nhằm tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.