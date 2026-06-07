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Pháp luật

Công an Cần Thơ xác định danh tính nhóm người mang quan tài diễu phố ở Sóc Trăng

  • Chủ nhật, 7/6/2026 14:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Do vụ việc gây bức xúc trong dư luận, Công an TP Cần Thơ đã cử lực lượng phối hợp Công an phường Sóc Trăng điều tra, xử lý theo quy định.

Sáng 7/6, lãnh đạo phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết công an phường đã xác định được danh tính chủ trại hòm và một số người liên quan đến vụ việc "khiêng người sống nhảy múa trong quan tài diễu phố".

Do vụ việc gây bức xúc trong dư luận, Công an TP Cần Thơ đã cử lực lượng phối hợp Công an phường Sóc Trăng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Công an đã xác định danh tính nhóm người mang quan tài diễu phố gây mất an ninh trật tự ở Sóc Trăng. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo lãnh đạo Công an phường Sóc Trăng, những người liên quan khai rằng vài ngày trước, chủ một trại hòm trên địa bàn đã tổ chức tiệc sinh nhật. Trong quá trình tham gia, một số người đã có những hành động được cho là thái quá.

Cụ thể, một số người tham gia đã nhảy vào quan tài, ôm nhau và nhảy múa. Đỉnh điểm của vụ việc là nhiều người đã khiêng quan tài ra đường để diễu phố. Sự việc thu hút sự chú ý của người đi đường, nhiều người quay clip đăng tải lên mạng xã hội, gây lan truyền rộng rãi.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 18h30 ngày 4/6, tại cơ sở kinh doanh "trại hòm Nhật Tâm" do ông Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1984, trú khu vực 10, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) làm chủ, đã diễn ra tiệc sinh nhật cho ông Nhật. Đến gần cuối buổi tiệc, một nhóm người đã khiêng quan tài từ trong rạp tiệc ra ngoài đường, gây mất an ninh trật tự.

Công an đã triệu tập chủ trại hòm Nhật Tâm lên làm việc. Người này cho biết tối 4/6, tại nơi ở của mình đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 43. Đến cuối buổi tiệc, nhóm tổ chức có thực hiện "lễ bế quan", sau đó một số người vào quan tài nằm và được khiêng ra ngoài đường nhảy múa.

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Bữa tiệc sinh nhật của chủ trại hòm ở Sóc Trăng được tổ chức theo kiểu "đám giỗ". Ảnh: Cắt từ clip.

Theo trình bày, việc khiêng quan tài ra đường diễn ra khoảng 3 phút rồi kết thúc. Ông Nhật đứng ở dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc và không có hành động ngăn cản nhóm người tham gia.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung "Độc lạ miền Tây: Sinh nhật tại trại hòm của chú N.T.", gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Trong clip, nhiều người gọi đây là "đám giỗ năm thứ 3", diễn ra vào buổi tối với một bàn DJ được dựng trong trại hòm, cùng sự xuất hiện của một cô gái ăn mặc phản cảm chơi nhạc. Xung quanh là nhóm đông người nhảy múa theo tiếng nhạc, gây náo loạn.

Không dừng lại ở đó, một nhóm người mặc đồng phục khiêng quan tài diễu hành ngoài đường, bên trong có người nằm. Trong quá trình di chuyển, người này thậm chí bật dậy nhảy múa cùng đám đông, gây phản cảm và thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Nhóm người khiêng quan tài này đã chiếm hết một bên lòng đường. Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại và máy ảnh để quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội gây mất an ninh mạng.

Theo lãnh đạo phường Sóc Trăng, việc chủ trại hòm trên địa bàn "quảng cáo" kinh doanh bằng cách cho người sống vào quan tài và diễu hành trên phố là có dấu hiệu "gây rối trật tự công cộng", cần được xử lý nghiêm theo pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://vtcnews.vn/cong-an-can-tho-xac-dinh-danh-tinh-nhom-nguoi-mang-quan-tai-dieu-pho-o-soc-trang-ar1022197.html

Hàm Yên/VTC News

mang quan tài Diễu phố Cần Thơ Sóc Trăng mang quan tài Diễu phố

  • Sóc Trăng

    Sóc Trăng

    Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long thuộc Việt Nam, nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách Cần Thơ 62 km. Tỉnh Sóc Trăng nằm ở hạ nguồn của sông Hậu, là nơi sông Hậu đổ vào biển Đông tại hai cửa Định An và Trần Đề, với dân số và diện tích điều đứng thứ 6 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

    Bạn có biết: Tên gọi Sóc Trăng do từ Srok Kh'leang của tiếng Khmer mà ra. Srok tức là "xứ", "cõi", Kh'leang là "kho", "vựa", "chỗ chứa bạc". Srok Kh'leang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm ra là "Sốc-Kha-Lang" rồi sau đó thành Sóc Trăng.

    • Diện tích: 3,311.6 km2
    • Dân số: 1,308,300 (2012)
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố (TP. Sóc Trăng), 2 thị xã, 8 huyện
    • Mã bưu điện: 299
    • Biển số xe: 83

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