Trưởng văn phòng lừa cho doanh nghiệp vay vốn để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lân (SN 1960, ở phường Gò Vấp, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền gần 3,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty Virosa 98 là doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài. Tháng 5/2021, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Năm 2002, Lân được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Ngân là nghiên cứu thị trường, theo dõi các hợp đồng thương mại giữa Công ty Virosa 98 với các đối tác tại Việt Nam.

Trong thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, lợi dụng danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98, Lân giới thiệu với nhiều người về việc Công ty Virosa 98 có mối quan hệ tốt với Công ty Phap & Associates (Công ty có nguồn tiền 10.500.000 USD từ nước ngoài chuyển về để cho các công ty trong nước vay vốn) nên được vay số tiền 4 triệu USD với thủ tục đơn giản.

Bị cáo Lân tại phiên tòa.

Lân giới thiệu, nếu có nhu cầu vay tiền thì chỉ cần nộp khoản tiền là "phí chuyển tiền từ nước ngoài về" hoặc "phí bảo hiểm". Để tạo niềm tin cho các bị hại có nhu cầu vay tiền, Lân giới thiệu về đối tượng Ngô Hoàng Tú (không xác định được nhân thân) là Phó chủ tịch Công ty Phap & Associates, đồng thời cung cấp các giấy tờ, tài liệu ghi bằng tiếng nước ngoài thể hiện nguồn vốn là từ nước ngoài.

Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Lân nhưng sau đó không vay được tiền. Thực tế, sau khi nhận được tiền của bị hại, Lân sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, Lân đã chiếm đoạt được tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng của 6 bị hại.

Trong đó, chiếm đoạt của Công ty TNHH Tân An Bình số tiền 20.000 USD (tương đương gần 320 triệu đồng).

Theo đó, qua quan hệ xã hội, khoảng tháng 4/2005, ông Trần Việt Tuấn (Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân An Bình) quen biết Lân. Biết doanh nghiệp này có nhu cầu vay vốn, với danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98, Lân giới thiệu với ông Tuấn về việc Công ty Virosa 98 có ký kết hợp đồng vay vốn với Công ty Phap & Associates, vay được số tiền 4 triệu USD .

Hiện Công ty Virosa 98 mới sử dụng 3 triệu USD để kinh doanh, còn 1 triệu USD không dùng đến. Nếu công ty của ông Tuấn có nhu cầu, Lân sẽ cho vay.

Để ông Tuấn tin tưởng hơn, Lân cung cấp cho ông này các giấy tờ, tài liệu ghi tiếng nước ngoài thể hiện Ngô Hoàng Tú có khoản tiền 10,5 triệu USD tại Ngân hàng Wema Bank PLC có trụ sở tại Nigeria sẽ chuyển về Công ty Phap & Asscoiates. Ông Tuấn đồng ý vay của Lân số tiền 1 triệu USD .

Lân lấy danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 ký hợp đồng hỗ trợ vốn phát triển kinh doanh và giấy biên nhận với Công ty TNHH Tân An Bình.

Theo hợp đồng, Ngân yêu cầu ông Tuấn chuyển cho mình số tiền 32.000 USD gọi là tiền phí bảo hiểm và phí chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam thì được vay số tiền 1 triệu USD …

Ngay sau ký hợp đồng, ông Tuấn đã cho nhân viên chuyển cho Lân số tiền trên. Tuy nhiên, quá thời hạn thỏa thuận, Công ty TNHH Tân An Bình không nhận được khoản tiền vay 1 triệu USD và Lân cũng không hoàn trả số tiền 32.000USD như cam kết.

Ông Tuấn nhiều lần yêu cầu trả tiền thì Lân mới trả lại được 12.000 USD . Do Lân không trả nốt số tiền 20.000 USD còn lại nên ông Tuấn làm đơn tố giác…

Quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải làm rõ và bổ sung một số tài liệu liên quan nên quyết định hoãn phiên tòa.