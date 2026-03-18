Vạch mặt kẻ đột nhập, trộm tiền ở khách sạn trung tâm TP.HCM

  • Thứ tư, 18/3/2026 19:59 (GMT+7)
Ngày 18/3, Công an phường Bến Thành, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng trộm cắp tài sản ở quầy lễ tân một khách sạn theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 4/3, Công an phường Bến Thành tiếp nhận trình báo về việc mất số tiền 11 triệu đồng tại khu vực lễ tân một khách sạn trên đường Lê Anh Xuân.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh mất trộm.

Theo xác minh ban đầu, số tiền được để trong tủ tại quầy lễ tân (không khóa) và bị lấy trộm vào rạng sáng cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera, rà soát đối tượng nghi vấn.

V.L.Đ. bị công an bắt tại nơi ở cùng tang vật.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an xác định và bắt giữ V.L.Đ. (26 tuổi, lao động tự do). Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền trên.

Công an phường Bến Thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

