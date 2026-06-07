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Pháp luật

Lái xe không đội mũ bảo hiểm còn dùng bình xịt cay chống trả công an

  • Chủ nhật, 7/6/2026 20:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thiếu niên sinh năm 2011 (ngụ Hải Phòng) chạy xe máy chở theo 2 người khác, phóng nhanh, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, dùng bình xịt hơi cay chống trả.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát đêm 6/6, lực lượng HP22 Công an TP Hải Phòng phát hiện, xử lý 24 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có thiếu niên lái xe máy chở 2 người, không đội mũ bảo hiểm, dùng bình xịt cay chống trả lực lượng chức năng.

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Các đối tượng vi phạm. Ảnh: Công an Hải Phòng

Theo Công an Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố, lực lượng HP22 tiếp tục huy động tối đa quân số tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đường phố trong dịp cuối tuần.

Tại địa bàn xã Tiên Lãng, Tổ HP22 phối hợp Công an xã tăng cường tuần tra trên các tuyến đường 25 và 354. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 13 thanh thiếu niên vi phạm các quy định về giao thông như chạy xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ; không có giấy phép lái xe; không mang giấy tờ xe; sử dụng xe độ pô...

Đáng chú ý, khoảng 1h ngày 7/6, lực lượng HP22 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện Đ.V.C. (SN 2011, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) chạy xe máy biển kiểm soát 34S1-026.26 chở theo 2 người.

Theo cơ quan công an, cả ba người trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng. Trong quá trình kiểm tra, đối tượng còn sử dụng bình xịt cay để chống trả lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có một mặt nạ.

Sau đó, khoảng 2h cùng ngày, lực lượng HP22 tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 7 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cũng trong rạng sáng 7/6, các tổ công tác HP22 phát hiện, xử lý thêm 3 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi như chạy xe máy không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, che biển số xe và không xuất trình được giấy tờ theo quy định.

Các trường hợp vi phạm cùng phương tiện liên quan đã được bàn giao cho công an các xã, phường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://vtcnews.vn/lai-xe-khong-doi-mu-bao-hiem-con-dung-binh-xit-cay-chong-tra-cong-an-ar1022270.html

Diễm Châu/Tiền Phong

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