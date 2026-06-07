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Pháp luật

Phê ma túy, hai đối tượng thông chốt tông CSGT bị thương

  • Chủ nhật, 7/6/2026 17:16 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng phê ma túy, nồng độ cồn vượt mức, thông chốt tông CSGT bị thương để xử lý nghiêm.

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Bùi Văn Đạt tại cơ quan Công an.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào hồi 14 giờ 54 phút ngày 6/6, tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch thì phát hiện hành vi vi phạm.

Cụ thể, Tổ công tác phát hiện Bùi Văn Đạt (SN 2001, trú tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe môtô, biển kiểm soát 28B1-369.83 chở theo Bùi Mạnh Thắng (SN 2000, cùng trú tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Video hai thanh niên thông chốt, tông CSGT đang thi hành nhiệm vụ Ngày 6/6, tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, hai thanh niên chở nhau trên môtô, không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí người đang thi hành nhiệm vụ.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí đồng chí Trung tá Bùi Thanh T. đang thực hiện nhiệm vụ.

Hậu quả, khiến Trung tá Bùi Thanh T. bị ngã, chấn thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Tổ công tác khống chế, bắt giữ các đối tượng tại chỗ.

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Đối tượng Bùi Mạnh Thắng tại cơ quan Công an.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành ngay các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu điện tử, lấy lời khai của những người có liên quan để củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Đạt và Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Pháp luật về cư trú - Những điều cần biết" đề cập những quy định pháp luật về nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú.

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Viết Hà/Tiền Phong

thông chốt Phú Thọ phê ma túy không đội mũ nồng độ cồn

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