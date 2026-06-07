Pháp luật

Ngày 6/6, tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, hai thanh niên chở nhau trên môtô, không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí người đang thi hành nhiệm vụ.