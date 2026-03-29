Video toàn cảnh công an TP.HCM triệt phá hai vụ đánh bạc.
Ngày 1/3, công an TP.HCM cho biết đây là hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn gây mất an ninh trật tự vừa bị công an TPHCM triệt phá sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Khoảng 23h15, ngày 28/3, N.Q.M (SN 2007, sinh viên) chở bạn di chuyển trên đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Hà Nội) gặp xe ôtô BKS 30M-627.XX phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép xe của M và những xe đi ngược chiều. Khi một số người dân phản ứng lại thì bị nhóm đối tượng đi ôtô đuổi theo, chặn đầu, dùng hung khí tấn công khiến M. phải nhập viện.
Ngày 1/3, công an TP.HCM cho biết đây là hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn gây mất an ninh trật tự vừa bị công an TPHCM triệt phá sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Ngày 14/2, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, xử lý 2 xe tải đông lạnh vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng khối lượng gần 29 tấn, ước tính trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Số thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng tiêu hủy.
Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ CATP tiến hành kiểm tra hành chính quán bar APLUS trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, qua đó phát hiện nhiều trường hợp khách dương tính với ma túy.
Công an TP.HCM nhận định đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, nên đã lập Ban Chuyên án để điều tra.
Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 11/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cán bộ cảnh sát giao thông đang dắt chiếc xe máy điện sát mép đường, thì bị người đàn ông đi cùng bất ngờ đẩy mạnh ra giữa đường, đúng lúc xe tải đang lao tới.
Lực lượng chức năng thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 và liên ngành QN14 kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện một số lái xe vi phạm. Thậm chí có lái xe trên người có gói chứa chất lạ nghi là cỏ Mỹ. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tang vật đồng thời đưa lái xe đi kiểm tra ma túy.
Sau thời gian dài trinh sát, sáng 10/12, tại kho ở khu phố Ngãi Thắng (TP.HCM), lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang ba đối tượng, thu 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng lúc, một tổ công tác khác khám xét kho hàng tại xã Đông Thạnh, thu thêm 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui - loại chất đang gia tăng gần đây.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.
Tòa cho rằng hành vi của Sen Vàng và Tổng giám đốc Phạm Thị Kim Dung chưa đủ yếu tố cấu thành đồng phạm trong vụ kẹo Kera. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ kiến nghị xem xét xử lý hành chính.