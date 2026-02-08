08:24 2/1/2026
Pháp luật
5.0K
Công an TP.HCM nhận định đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, nên đã lập Ban Chuyên án để điều tra.
22:16 30/12/2025
Pháp luật
14.7K
Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
19:38 13/12/2025
Pháp luật
7.0K
Ngày 11/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cán bộ cảnh sát giao thông đang dắt chiếc xe máy điện sát mép đường, thì bị người đàn ông đi cùng bất ngờ đẩy mạnh ra giữa đường, đúng lúc xe tải đang lao tới.
15:48 13/12/2025
Pháp luật
2.7K
Lực lượng chức năng thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 và liên ngành QN14 kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện một số lái xe vi phạm. Thậm chí có lái xe trên người có gói chứa chất lạ nghi là cỏ Mỹ. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tang vật đồng thời đưa lái xe đi kiểm tra ma túy.
08:36 13/12/2025
Pháp luật
1.2K
Sau thời gian dài trinh sát, sáng 10/12, tại kho ở khu phố Ngãi Thắng (TP.HCM), lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang ba đối tượng, thu 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng lúc, một tổ công tác khác khám xét kho hàng tại xã Đông Thạnh, thu thêm 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui - loại chất đang gia tăng gần đây.
10:16 22/11/2025
Pháp luật
72.1K
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.
17:44 19/11/2025
Pháp luật
3.0K
Tòa cho rằng hành vi của Sen Vàng và Tổng giám đốc Phạm Thị Kim Dung chưa đủ yếu tố cấu thành đồng phạm trong vụ kẹo Kera. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ kiến nghị xem xét xử lý hành chính.
17:37 19/11/2025
Pháp luật
8.2K
Ngày 19/11, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ án kẹo Kera về tội "Lừa dối khách hàng".
16:13 19/11/2025
Pháp luật
4.7K
"Bị cáo rất ân hận trước hành vi sai trái của mình khi là người có ảnh hưởng, nhưng phát ngôn sai lệch ảnh hưởng đến những người tin tưởng mình", Quang Linh Vlog nói.
16:10 19/11/2025
Pháp luật
2.2K
Hằng Du Mục cho biết đã ý thức được hành động sai trái, vi phạm pháp luật của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những khách hàng từng mua sản phẩm kẹo Kera.