Dien vien Truong Ngoc Anh bi bat tam giam hinh anh

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam

21:21 31/10/2025 21:21 31/10/2025 Pháp luật 102.9K

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Clip nam sinh bi danh den co giat hinh anh

Clip nam sinh bị đánh đến co giật

21:07 31/8/2025 21:07 31/8/2025 Pháp luật 12.8K

Ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh đang đi xe đạp gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) thì bị nhóm thanh niên chặn đánh. Nạn nhân bị dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, tiếp đó liên tục hứng nhiều cú đấm, đá vào vùng đầu và gáy khiến ngã gục, co giật và phải nhập viện cấp cứu.

Video kham xet, bat khan cap 'bau' Doan hinh anh

Video khám xét, bắt khẩn cấp 'bầu' Đoan

13:38 30/8/2025 13:38 30/8/2025 Pháp luật 5.7K

Việc thực hiện khám xét, bắt giữ khẩn cấp "bầu" Đoan (Cao Tiến Đoan, SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á) thu hút sự chú ý của dư luận.

Da dieu chay tren quoc lo 1A hinh anh

Đà điểu chạy trên quốc lộ 1A

18:00 30/5/2025 18:00 30/5/2025 Pháp luật 1.9K

Lúc 11h55 ngày 29/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua TP Huế, một con đà điểu bất ngờ lao ra, rồi chạy dọc tuyến quốc lộ. Có những lúc nó phi ra giữa đường, lấn sang cả làn ngược chiều.

