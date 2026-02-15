Từ khoản nợ 7 triệu đồng và lãi không đòi được, một băng nhóm đi ôtô từ Đồng Nai đến Vĩnh Long, bắt cóc cô gái 19 tuổi, buộc gia đình chuộc người với giá 150 triệu đồng.