4 giờ trước
15:48 13/12/2025
Pháp luật
Lực lượng chức năng thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 và liên ngành QN14 kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện một số lái xe vi phạm. Thậm chí có lái xe trên người có gói chứa chất lạ nghi là cỏ Mỹ. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tang vật đồng thời đưa lái xe đi kiểm tra ma túy.
11 giờ trước
08:36 13/12/2025
Pháp luật
Sau thời gian dài trinh sát, sáng 10/12, tại kho ở khu phố Ngãi Thắng (TP.HCM), lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang ba đối tượng, thu 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng lúc, một tổ công tác khác khám xét kho hàng tại xã Đông Thạnh, thu thêm 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui - loại chất đang gia tăng gần đây.
10:16 22/11/2025
Pháp luật
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.
17:44 19/11/2025
Pháp luật
Tòa cho rằng hành vi của Sen Vàng và Tổng giám đốc Phạm Thị Kim Dung chưa đủ yếu tố cấu thành đồng phạm trong vụ kẹo Kera. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ kiến nghị xem xét xử lý hành chính.
17:37 19/11/2025
Pháp luật
Ngày 19/11, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ án kẹo Kera về tội "Lừa dối khách hàng".
16:13 19/11/2025
Pháp luật
"Bị cáo rất ân hận trước hành vi sai trái của mình khi là người có ảnh hưởng, nhưng phát ngôn sai lệch ảnh hưởng đến những người tin tưởng mình", Quang Linh Vlog nói.
16:10 19/11/2025
Pháp luật
Hằng Du Mục cho biết đã ý thức được hành động sai trái, vi phạm pháp luật của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những khách hàng từng mua sản phẩm kẹo Kera.
16:00 19/11/2025
Pháp luật
Chiều 19/11, phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog trong vụ kẹo Kera tiếp tục diễn ra tại TAND TP.HCM.
12:17 19/11/2025
Pháp luật
Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) thừa nhận thiếu trách nhiệm khi quảng cáo kẹo Kera, nói hối hận vì làm KOL nhưng không kiểm chứng thông tin.
11:28 19/11/2025
Pháp luật
"Bị cáo rất hối hận, bất ngờ khi nhận được kết quả giám định sản phẩm vì bản thân bị cáo, 3 bị cáo khác cũng sử dụng sản phẩm này", Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai tại phiên tòa sơ thẩm sáng 19/11.