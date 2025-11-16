Khám xét nơi ở, mở khóa két sắt của diễn viên Trương Ngọc Ánh
Tối 31/10, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, mở khóa két sắt của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát.
Trong tình huống nhóm tội phạm có vũ khí nóng, vận chuyển ma túy và chất nổ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh sử dụng cảnh khuyển, triển khai đội hình tấn công, khống chế nhóm này.
Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Công an TP.HCM khởi tố Lương Bằng Quang, Ngân 98 và Lê Sỹ Cường về hành vi đưa, môi giới hối lộ, đồng thời bắt tạm giam Quang và Cường để phục vụ điều tra.
Cần Thơ vừa bắt một nhóm đối tượng chuyên tổ chức "chăn dắt" trẻ em từ 9-15 tuổi thực hiện hành vi ngậm dầu hỏa biểu diễn phun lửa để xin tiền tại các quán nhậu, nơi đông người.
Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, cho biết bản thân đã nhận thức được sai phạm và khắc phục thiệt hại cho nhà đầu tư.
Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Ngày 2/9, thông tin từ Công an phường An Phú (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng Khanh (25 tuổi, quê Long An), người đã có hành vi chặn đường, đập phá taxi công nghệ.
Công an phường An Phú, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập phá xe taxi và hành hung tài xế ngay giữa đường, gây bức xúc trên mạng xã hội.
Ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh đang đi xe đạp gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) thì bị nhóm thanh niên chặn đánh. Nạn nhân bị dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, tiếp đó liên tục hứng nhiều cú đấm, đá vào vùng đầu và gáy khiến ngã gục, co giật và phải nhập viện cấp cứu.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ Lý Hoàng Nam, sinh năm 2002 (trú xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi sát hại anh em họ bằng dây thừng.