Khoảng 23h15, ngày 28/3, N.Q.M (SN 2007, sinh viên) chở bạn di chuyển trên đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Hà Nội) gặp xe ôtô BKS 30M-627.XX phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép xe của M và những xe đi ngược chiều. Khi một số người dân phản ứng lại thì bị nhóm đối tượng đi ôtô đuổi theo, chặn đầu, dùng hung khí tấn công khiến M. phải nhập viện.