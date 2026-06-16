17:16 7/6/2026
17:16 7/6/2026
Pháp luật
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Ngày 6/6, tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, hai thanh niên chở nhau trên môtô, không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí người đang thi hành nhiệm vụ.
21:37 10/5/2026
21:37 10/5/2026
Pháp luật
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Chiều 10/5, Tổ công tác tại Thái Nguyên phát hiện ôtô chạy 64km/h, vượt tốc độ cho phép. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe tăng ga, lạng lách nhằm bỏ trốn.
20:45 10/5/2026
20:45 10/5/2026
Pháp luật
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Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh nam shipper trước khách sạn T.L., trên đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa, TPHCM (phường 10, TP Vũng Tàu cũ).
11:24 27/4/2026
11:24 27/4/2026
Pháp luật
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Trong hơn một giờ lập chốt trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội) tối 26/4, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn. Thậm chí, có trường hợp bỏ lại phương tiện, không hợp tác kiểm tra nhằm né tránh mức phạt nặng.
08:09 27/4/2026
08:09 27/4/2026
Pháp luật
1.7K
Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép diễn ra từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng Phụng - Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
21:31 26/4/2026
21:31 26/4/2026
Pháp luật
Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân chứa chất cấm, hoạt động quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
19:36 26/4/2026
19:36 26/4/2026
Pháp luật
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Theo clip do người dân ghi lại, vào khoảng 11h15 ngày 25/4, khi lưu thông trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (chiều Thanh Hóa - Nghệ An), đoạn qua địa phận huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu (cũ), Nghệ An, xe đã liên tục hú còi, bật đèn xoay để vượt các phương tiện cùng chiều.
17:46 29/3/2026
17:46 29/3/2026
Pháp luật
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Khoảng 23h15, ngày 28/3, N.Q.M (SN 2007, sinh viên) chở bạn di chuyển trên đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Hà Nội) gặp xe ôtô BKS 30M-627.XX phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép xe của M và những xe đi ngược chiều. Khi một số người dân phản ứng lại thì bị nhóm đối tượng đi ôtô đuổi theo, chặn đầu, dùng hung khí tấn công khiến M. phải nhập viện.
14:13 1/3/2026
14:13 1/3/2026
Pháp luật
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Ngày 1/3, công an TP.HCM cho biết đây là hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn gây mất an ninh trật tự vừa bị công an TPHCM triệt phá sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
07:13 15/2/2026
07:13 15/2/2026
Pháp luật
Ngày 14/2, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, xử lý 2 xe tải đông lạnh vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng khối lượng gần 29 tấn, ước tính trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Số thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng tiêu hủy.