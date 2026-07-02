Camera an ninh ghi lại cảnh một đối tượng mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe môtô màu trắng đỏ dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái người đàn ông đang ngồi uống nước, tử vong tại chỗ.