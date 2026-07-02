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Loi ke nam sinh bi nhom doi tuong di oto ngo ngao chan danh hinh anh

Lời kể nam sinh bị nhóm đối tượng đi ôtô ngổ ngáo chặn đánh

17:46 29/3/2026 17:46 29/3/2026 Pháp luật 1.0K

Khoảng 23h15, ngày 28/3, N.Q.M (SN 2007, sinh viên) chở bạn di chuyển trên đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Hà Nội) gặp xe ôtô BKS 30M-627.XX phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép xe của M và những xe đi ngược chiều. Khi một số người dân phản ứng lại thì bị nhóm đối tượng đi ôtô đuổi theo, chặn đầu, dùng hung khí tấn công khiến M. phải nhập viện.

Thieu huy thuc pham dong lanh 'vo chu' hinh anh

Thiêu hủy thực phẩm đông lạnh 'vô chủ'

07:13 15/2/2026 07:13 15/2/2026 Pháp luật

Ngày 14/2, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, xử lý 2 xe tải đông lạnh vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng khối lượng gần 29 tấn, ước tính trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Số thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng tiêu hủy.

Video doi tuong day CSGT vao dau xe tai hinh anh

Video đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải

19:38 13/12/2025 19:38 13/12/2025 Pháp luật 7.2K

Ngày 11/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cán bộ cảnh sát giao thông đang dắt chiếc xe máy điện sát mép đường, thì bị người đàn ông đi cùng bất ngờ đẩy mạnh ra giữa đường, đúng lúc xe tải đang lao tới.

Video lai xe vi pham nong do con, mang trong nguoi chat la nghi la co My. hinh anh

Video lái xe vi phạm nồng độ cồn, mang trong người chất lạ nghi là cỏ Mỹ.

15:48 13/12/2025 15:48 13/12/2025 Pháp luật 2.8K

Lực lượng chức năng thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 và liên ngành QN14 kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện một số lái xe vi phạm. Thậm chí có lái xe trên người có gói chứa chất lạ nghi là cỏ Mỹ. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tang vật đồng thời đưa lái xe đi kiểm tra ma túy.

Clip Luc luong chuc nang thu giu so ma tuy lon tu vu an nghin ty hinh anh

Clip Lực lượng chức năng thu giữ số ma túy lớn từ vụ án nghìn tỷ

08:36 13/12/2025 08:36 13/12/2025 Pháp luật 1.4K

Sau thời gian dài trinh sát, sáng 10/12, tại kho ở khu phố Ngãi Thắng (TP.HCM), lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang ba đối tượng, thu 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng lúc, một tổ công tác khác khám xét kho hàng tại xã Đông Thạnh, thu thêm 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui - loại chất đang gia tăng gần đây.

Dien vien Truong Ngoc Anh bi bat tam giam hinh anh

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam

21:21 31/10/2025 21:21 31/10/2025 Pháp luật 103.0K

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

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