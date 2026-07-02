2 giờ trước
22:16 2/7/2026
Pháp luật
1.9K
Camera an ninh ghi lại cảnh một đối tượng mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe môtô màu trắng đỏ dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái người đàn ông đang ngồi uống nước, tử vong tại chỗ.
00:03 22/6/2026
00:03 22/6/2026
Pháp luật
1.4K
Công an TPHCM đã triệt xóa một tụ điểm cá cược đá gà qua mạng tại phường An Phú, đưa 22 đối tượng về làm việc, tạm giữ 7 người, thu hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và một dao tự chế tại hiện trường.
19:51 21/6/2026
19:51 21/6/2026
Pháp luật
Công an tỉnh Lào Cai huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đồng loạt đột kích, triệt phá một ổ nhóm ma túy trong rừng sâu trên địa bàn xã Minh Lương.
21:29 16/6/2026
21:29 16/6/2026
Pháp luật
1.0K
Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, lực lượng công an TP.HCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai nghi can thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của thiếu nữ.
17:16 7/6/2026
17:16 7/6/2026
Pháp luật
1.5K
Ngày 6/6, tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, hai thanh niên chở nhau trên môtô, không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí người đang thi hành nhiệm vụ.
21:37 10/5/2026
21:37 10/5/2026
Pháp luật
2.5K
Chiều 10/5, Tổ công tác tại Thái Nguyên phát hiện ôtô chạy 64km/h, vượt tốc độ cho phép. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe tăng ga, lạng lách nhằm bỏ trốn.
20:45 10/5/2026
20:45 10/5/2026
Pháp luật
1.5K
Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh nam shipper trước khách sạn T.L., trên đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa, TPHCM (phường 10, TP Vũng Tàu cũ).
11:24 27/4/2026
11:24 27/4/2026
Pháp luật
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Trong hơn một giờ lập chốt trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội) tối 26/4, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn. Thậm chí, có trường hợp bỏ lại phương tiện, không hợp tác kiểm tra nhằm né tránh mức phạt nặng.
08:09 27/4/2026
08:09 27/4/2026
Pháp luật
1.7K
Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép diễn ra từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng Phụng - Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
21:31 26/4/2026
21:31 26/4/2026
Pháp luật
Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân chứa chất cấm, hoạt động quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.