Cảnh sát hóa trang ghi hình dân nhậu sau khi rời nhà hàng

Nam tài xế N.V.C (SN 1975, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội) sau khi tránh được chốt thứ nhất, đã bị chốt kiểm tra nồng độ cồn thứ 2 dừng xe kiểm tra. Qua đo nồng độ cồn, tài xế này vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/L khí thở. Nam tài xế thừa nhận bản thân vừa sử dụng đồ uống có cồn vào tối cùng ngày. "Tôi đang trên đường đón con kết thúc buổi học tối lúc 21h và biết việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là vi phạm nên xin rút kinh nghiệm" - ông C. trần tình.