Cảnh sát hóa trang ghi hình dân nhậu sau khi rời nhà hàng

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác định có một số khách hàng sau khi ăn uống tại nhà hàng, quán nhậu đã điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Hơn 19h cùng ngày, đơn vị triển khai 3 tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Khang.
Các tổ công tác tuần tra kiểm soát cơ động trên toàn tuyến, đặc biệt là nơi có nhiều nhà hàng, quán nhậu, tập trung đông khách và nhiều phương tiện.
Sau khi bí mật ghi hình, tổ công tác hóa trang thông báo cho các chốt kiểm tra nồng độ cồn làm nhiệm vụ công khai dừng kiểm tra.
Nam tài xế N.V.C (SN 1975, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội) sau khi tránh được chốt thứ nhất, đã bị chốt kiểm tra nồng độ cồn thứ 2 dừng xe kiểm tra. Qua đo nồng độ cồn, tài xế này vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/L khí thở. Nam tài xế thừa nhận bản thân vừa sử dụng đồ uống có cồn vào tối cùng ngày. "Tôi đang trên đường đón con kết thúc buổi học tối lúc 21h và biết việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là vi phạm nên xin rút kinh nghiệm" - ông C. trần tình.
Các tổ công tác phát hiện hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn các tài xế tham gia giao thông.
Trong ca làm việc, tổ công tác phát hiện một tài xế N.T.A (SN 1996, trú tại Quảng Ninh) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.444 mg/L khí thở.
Đại úy Vũ Văn Đoàn - Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn được đơn vị triển khai thường xuyên, liên tục và lâu dài, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. "Chúng tôi đã khảo sát các tuyến đường, khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu, karaoke… để bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông" - Đại úy Đoàn cho biết.
Nhiều tài xế vi phạm thừa nhận bản thân có sử dụng rượu bia và sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, dịp cuối năm nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao, trong khi vẫn còn tình trạng người đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện. Việc triển khai lực lượng hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, ngăn chặn tình trạng né tránh kiểm tra.
