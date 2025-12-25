Bắt giữ đối tượng đấm CSGT Bắc Ninh khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Trong tình trạng say xỉn, Quý đã lăng mạ và đấm một cán bộ của tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh khi đang kiểm tra nồng độ cồn tại Từ Sơn.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú tại thôn Tú Hội 2, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, tối 19/12, tại tổ dân phố Trần Phú, phường Từ Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn với một trường hợp đi xe máy.

Lúc này, Nguyễn Cao Quý (ngồi sau xe) đã có hành vi cản trở hoạt động của lực lượng chức năng. Quý to tiếng, lăng mạ và đấm một cán bộ tổ công tác đang thi hành công vụ.

Nguyễn Cao Quý to tiếng, lăng mạ và đấm vào một cán bộ tổ công tác đang thi hành công vụ. Ảnh: Cắt từ clip.

Hành vi này được đánh giá là manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, người điều khiển phương tiện vi phạm ở mức 0,043 mg/l khí thở, còn Nguyễn Cao Quý có nồng độ cồn là 0,08 mg/l khí thở.

Trước đó, ngày 12/12, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Khoảng 13h35 ngày 11/12, tại tỉnh lộ 429 (địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, Hà Nội), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 8 phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả.

Đặng Từ Thịnh đẩy chiến sĩ CSGT ra trước đầu xe tải đang lao tới.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi đó, Thịnh xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Trong khi Đại úy CSGT Nguyễn Duy Điệp dắt xe vào chốt, đối tượng bất ngờ ôm anh Điệp rồi đẩy ngã về phía đầu một chiếc xe tải đang chạy trên đường. Rất may, Đại úy Điệp phản xạ kịp thời, tránh được va chạm nguy hiểm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng. Thịnh được bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để xử lý.