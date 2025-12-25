Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Cửa hàng trưởng xăng dầu tham ô hơn 7,3 tỷ để cá độ bóng đá

  • Thứ năm, 25/12/2025 17:51 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Ngày 25/12, Phòng CSKT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thái Huy (SN 1992, trú tại 38/11 Trần Phú, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh là đơn vị trực thuộc Công ty CP Thương mại miền núi Phú Yên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Trong quá trình được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, Võ Thái Huy (cửa hàng trưởng) chịu trách nhiệm tổ chức bán xăng dầu, theo dõi doanh thu, quản lý công nợ và nộp tiền bán hàng về công ty.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Võ Thái Huy.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2024, lợi dụng chức vụ và sự tin tưởng của lãnh đạo doanh nghiệp, Võ Thái Huy đã chiếm đoạt tiền thanh toán mua xăng dầu của khách hàng bằng hình thức thu tiền mặt hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Số tiền chiếm đoạt được Võ Thái Huy sử dụng chủ yếu để cá độ bóng đá qua mạng Internet, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Để che giấu hành vi phạm tội, Võ Thái Huy đã lập khống các báo cáo thu hồi công nợ, cung cấp cho công ty nhiều biên bản xác nhận công nợ không đúng thực tế, ghi khống thông tin khách hàng, số tiền còn nợ và tình hình thanh toán nhằm đối phó với công tác kiểm tra, giám sát.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thái Huy.

Với các thủ đoạn trên,Võ Thái Huy đã chiếm đoạt của công ty tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp.

Văn Thành/Công an Nhân dân

