Khởi tố 7 bị can đào xác heo bệnh, mang sơ chế bán ra thị trường

7 đối tượng tại Khánh Hòa bị cơ quan công an khởi tố vì đào xác heo bệnh đã bị tiêu hủy, sơ chế thịt đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 7 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Đặng Hoàng Đình (SN 1995, trú tại thôn Tân Phú, xã Cam Lâm). Đình đã thuê 6 đối tượng khác đào bới xác heo chết, heo mắc bệnh đã bị tiêu hủy do dịch bệnh tại các khu vực chôn lấp, rồi vận chuyển đến một bãi đất trống thuộc thôn Tân Sinh Tây. Tại đây, các đối tượng tiến hành mổ xẻ, sơ chế, cấp đông thịt heo nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Ảnh: Minh họa.

Rạng sáng 30/11/2025, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện tại hiện trường 304 con heo chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh nặng.

Trong số này, 146 con đã bị xẻ thịt, 125 con chết nguyên con và 33 con còn sống nhưng trong tình trạng suy kiệt. Tổng trị giá tang vật ước tính khoảng 850 triệu đồng. Nhóm đối tượng đã sơ chế hơn 5.104 kg thịt heo, trị giá trên 500 triệu đồng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 295/304 mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi, ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận xã hội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.