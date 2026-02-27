Người đàn ông đánh bạn gái tử vong

Người đàn ông ở Đắk Lắk đến phòng trọ bạn gái kể lại vụ một phụ nữ bị bạn trai đâm vì đòi chia tay xảy ra tại địa phương mình. Từ câu chuyện này, cả hai xảy ra mâu thuẫn, xô xát và người đàn ông đã gây án với chính bạn gái mình.

Ngày 26/2, thông tin từ VKSND khu vực 13 (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Bách Hùng (SN 1974, trú phường An Biên, TP Hải Phòng) và Lê Hữu Nghị (SN 1987, trú xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk), để điều tra về các hành vi liên quan đến hai vụ bạo lực xảy ra trong dịp Tết trên địa bàn xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Phạm Bách Hùng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Bách Hùng và chị L.T.M. (trú xã Hoà Thịnh) chung sống với nhau như vợ chồng từ đầu năm 2023. Đến tháng 12/2025, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn tình cảm, chị M. đề nghị chấm dứt quan hệ nhưng Hùng không đồng ý.

Khoảng 17h30 ngày 21/2 (tức Mùng 5 Tết Bính Ngọ), Hùng đến nhà chị M. tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh để nói chuyện thì xảy ra cãi vã. Đối tượng Hùng đã dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người chị M., gây thương tích với tỷ lệ 12%.

Đối tượng Lê Hữu Nghị.

Cùng ngày, khoảng 23h45, Lê Hữu Nghị trở về phòng trọ tại thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh – nơi Nghị và chị N.T.N.C. (trú phường Tuy Hoà, Đắk Lắk) chung sống như vợ chồng từ đầu năm 2025. Khi nghe Nghị kể lại vụ việc chị M. bị người yêu đâm trọng thương vì đòi chia tay, giữa Nghị và chị C. xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Nghị dùng tay cầm đầu tóc của chị C. đập mạnh xuống nền nhà. Chưa hết, đối tượng Nghị còn dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt, đầu nhiều lần khiến chị C. dập não dẫn đến tử vong. Sau đó, Nghị đến Công an xã Hoà Mỹ tự thú.

Cả hai vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.