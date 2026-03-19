2 người đi xe máy bị đuổi đánh trên đường ở TP.HCM

  Thứ năm, 19/3/2026 22:10 (GMT+7)
Nhóm đối tượng đi xe máy, đuổi đánh 2 người đi trên xe máy khác. Vụ việc diễn ra trên đường ở TP.HCM khiến người tham gia giao thông bất an, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 19/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh xe máy chở 2 người bị bốn người trên 2 xe máy khác rượt đuổi gây náo loạn trên đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào giữa trưa 19/3 trên đường ĐT.747B khu vực ngã tư giao nhau với đường Tô Vĩnh Diện thuộc phường Tân Khánh (TP.HCM).

2 đối tượng (áo xanh, áo đen) đuổi đánh người trên đường. Ảnh: Cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Tân Khánh cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua truy xét, bước đầu công an xác định 2 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Minh Chí (SN 2008, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Trịnh Thái Hoàng (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang).

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, làm mất an toàn giao thông trên đường.

Vụ việc đang được Công an phường Tân Khánh củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Hương Chi/Tiền Phong

