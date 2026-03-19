Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nhận chở thuê 24 tấn cà phê rồi bán lấy tiền tiêu xài

  • Thứ năm, 19/3/2026 20:29 (GMT+7)
Nhận chở thuê hơn 24 tấn cà phê nhân robusta trị giá hơn 2 tỷ đồng cho một công ty vận tải ở Gia Lai, nhưng Quyền lại không chở đến điểm nhận theo hợp đồng mà mang đi bán cho nhiều cơ sở kinh doanh để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bị khởi tố và tạm giam về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Bùi Văn Quyền (SN 1997, trú xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).

Đối tượng Bùi Văn Quyền.

Quyền làm nghề tài xế xe tải, cuối tháng 12/2025, Quyền nhận chở thuê hơn 24 tấn cà phê nhân robusta trị giá hơn 2 tỷ đồng cho một công ty vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhận hàng, đối tượng không chở đến điểm nhận theo hợp đồng mà mang đi bán cho nhiều cơ sở kinh doanh nông sản tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là người có liên quan đến đối tượng Quyền trong vụ án trên liên hệ với đơn vị tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng gặp điều tra viên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

https://tienphong.vn/nhan-cho-thue-24-tan-ca-phe-roi-ban-lay-tien-tieu-xai-post1828554.tpo

Tiền Lê/Tiền Phong

    Đọc tiếp

    Mang súng đến nhà người quen bắn thị uy

    24 phút trước 20:21 19/3/2026

    0

    Do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người quen cùng địa phương rồi rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên. Phương bị khởi tố về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

    Mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, dán tem giả bán ra thị trường

    1 giờ trước 19:44 19/3/2026

    0

    Công ty TNHH Thu Hà là doanh nghiệp chuyên bán giỏ quà rượu ngoại cho khách hàng ở tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương phát hiện doanh nghiệp này dùng thủ đoạn mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, sau đó dán tem giả để bán ra thị trường và thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý