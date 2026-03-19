Truy nã đối tượng Nguyễn Đình Thắng về tội khủng bố

Ngày 19/3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra vụ án "khủng bố" xảy ra ngày 11/6/2023, trên địa bàn 2 xã Ea Tiêu (cũ) và Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định đối tượng Nguyễn Đình Thắng (SN 1958, nơi sinh tại TP.HCM, hiện cư trú tại 6400 Arlington Blvd, Suite 640 Falls Church, VA 22042-2336, Mỹ) có liên quan đến vụ "khủng bố" nên đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã Nguyễn Đình Thắng về tội "khủng bố".

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bị can Nguyễn Đình Thắng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện bị can Nguyễn Đình Thắng đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Đình Thắng, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk theo địa chỉ số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0694389133.

Nguyễn Đình Thắng được biết đến là đối tượng cầm đầu, giữ vai trò "Giám đốc điều hành" tổ chức "Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS", có liên quan mật thiết với tổ chức "Người thượng vì công lý - MSFJ", tổ chức đã tiến hành vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk và đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố ngày 6/3/2024.

Với vai trò cầm đầu tổ chức liên quan khủng bố BPSOS, Nguyễn Đình Thắng đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo số thành viên BPSOS tiến hành nhiều hoạt động liên quan đến tổ chức khủng bố MSFJ như trước thời điểm Bộ Công an đưa MSFJ và số đối tượng tham gia MSFJ vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo số thành viên (Trương Minh Tam, Trần Khánh Trang...) hỗ trợ các đối tượng Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H’ Sarina Krong, H’ Tlun Bdap, Y Ruing Knul, H Mla Hdruẽ (Bộ Công an đã đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố) thành lập tổ chức MSFJ vào tháng 7/2019 tại Thái Lan, hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023 và hỗ trợ tổ chức này đăng ký pháp nhân tại tiểu bang Virginia, Mỹ.

Đối tượng Y Quynh Bdap, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố MSFJ đang thụ án tại Việt Nam về tội "Khủng bố".

Để hỗ trợ MSFJ hoạt động, Nguyễn Đình Thắng đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trả lương cho số đối tượng thành viên MSFJ hoạt động chống phá Việt Nam trong đó có các hoạt động khủng bố, phá hoại ngày 11/6/2023.

Sau thời điểm Bộ Công an đưa MSFJ và số đối tượng tham gia MSFJ vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có quyết định truy nã đối với Y Quynh Bdap, một trong những đối tượng cầm đầu chỉ đạo vụ khủng bố 11/6/2023 tại Đắk Lắk về tội "Khủng bố" và Bộ Công an đưa MSFJ vào danh sách các tổ chức khủng bố, Nguyễn Đình Thắng vẫn hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn, chỉ đạo các đối tượng MSFJ (Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok…) hoạt động; hỗ trợ tiền, bố trí nơi ở để Y Quynh Bdap lẩn trốn tại Thái Lan.

Sau khi Y Quynh Bdap bị bắt giữ và quá trình diễn ra các phiên xét xử đối tượng Y Quynh Bdap của Tòa án Thái Lan, Nguyễn Đình Thắng tích cực tìm cách bảo vệ, không để Tòa án Thái Lan ra phán quyết trục xuất Y Quynh Bdap về Việt Nam, đồng thời Nguyễn Đình Thắng còn gây quỹ tài trợ cho luật sư Thái Lan tham gia bảo vệ Y Quynh Bdap tại phiên tòa; cùng với đối tượng H’Biap Krong, thành viên tổ chức khủng bố MSFJ tiến hành các hoạt động vận động các tổ chức quốc tế ủng hộ hoạt động cho tổ chức này.