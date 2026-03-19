Bắt quả tang 'nữ quái' mang ma túy đi bán

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong người Phan Thị Hồng Anh có 100 viên ma túy tổng hợp cùng một gói ma túy dạng tinh thể.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 11/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt quả tang đối tượng nữ đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại địa bàn xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, vào khoảng 22h25 ngày 11/3, tại khu vực đường Trần Nhân Tông, thuộc thôn Cộng Hòa, xã Kiến Xương, tổ công tác thuộc Phòng CSĐT TP về ma túy phối hợp với Công an xã Kiến Xương phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Thị Hồng Anh (SN 1997) trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đang có hành vi cất giấu ma túy.

Đối tượng Phan Hồng Anh.

Qua kiểm tra, phát hiện người phụ nữ mang theo 2 gói nylon, một gói có một trăm viên nén màu hồng. Gói còn lại có chất kết tinh màu trắng dạng cục và bột.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng và tang vật về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hồng Anh tự khai nhận hai túi nylon mà Cơ quan Công an thu giữ là ma túy.

Số ma túy này Hồng Anh mang đi bán cho một đối tượng khác với giá 35 triệu đồng.

Qua giám định, tổng khối lượng ma túy Phan Thị Hồng Anh mang sang địa bàn xã Kiến Xương tiêu thụ là 55,8703 g ma túy tổng hợp.

Phòng CSĐT TP về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.