Lượng tài sản được bố mẹ và bạn gái Mr Pips tẩu tán như thế nào?

Lo sợ tài sản sẽ bị thu giữ khi con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam đã rút tiền, rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành Kết luận điều tra vụ án Mr Pips và đề nghị truy tố 75 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Rửa tiền" và "Trốn thuế".

Trong đó, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Liên quan, các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Phó Đức Nam) và Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Nam) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".

Theo kết luận điều tra, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Mr Pips chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố mình là bị can Phó Đức Thắng để nhờ tìm giúp thông tin người đứng tên mở công ty.

"Ông trùm" đường dây lừa đảo Phó Đức Nam (Mr Pips).

Bị can Phó Đức Thắng đã mượn căn cước công dân của đồng nghiệp để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Phó Đức Nam nhờ người đứng tên Công ty cổ phần Tech Invest.

Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam đã chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm để sử dụng danh nghĩa 2 pháp nhân trên nhằm mua, bán các bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Ngoài ra, Nam cũng nhờ bố mẹ đứng tên các bất động sản ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bản thân bị can Tâm cũng mua, đứng tên và quản lý trực tiếp hàng loạt bất động sản.

Ngày 31/10/2024, khi con trai bị bắt, do sợ bị thu giữ tài sản, bố mẹ Nam đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, bị can Phó Đức Thắng rút tiền, gửi cháu ruột 45 tỷ đồng , đưa cho đồng nghiệp 20 tỷ đồng , đưa cho anh em "đồng hao" 20 tỷ đồng .

Còn bị can Lê Thị Liễu rút tiền và nhờ người thân mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bị can Liễu cho toàn bộ tiền, vàng vào balo và vali có khóa mã số rồi gửi nhờ nhà cháu ruột. Ngoài ra, bị can này nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng .

Cơ quan điều tra thu giữ lượng vàng lớn trong vụ án.

Cơ quan điều tra xác định bị can Thắng được Nam nhờ đứng tên và mua 4 bất động sản với số tiền hơn 235 tỷ đồng . Số tài sản này có nguồn gốc từ tiền do phạm tội mà có. Bị can Liễu được nhờ đứng tên, giao dịch 1 bất động sản số tiền hơn 220 tỷ đồng …

Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 ôtô, 7 môtô, trong đó có ôtô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini URUS màu vàng, Lexus, Roll- Royce…

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra thu giữ của bị can Phó Đức Nam 2 điện thoại di động, 1 hợp đồng mua bán ôtô. Khám xét các căn hộ của bị can Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam), cơ quan chức năng thu giữ 44,8 tỷ đồng ; hơn 1,7 triệu USD ; tiền SDG, Dirham, Baht, Lira, nhân dân tệ… dây chuyền, nhẫn kim cương, đồng hồ đeo tay cùng hàng trăm miếng kim loại vàng.

Đối với bị can Phó Đức Thắng, cơ quan công an thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn với đất gồm các căn hộ ở TP.HCM, thửa đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với bị can Ngô Thị Thêu (vợ bị can Lê Khắc Ngọ), Cơ quan điều tra đã thu giữ 141 miếng kim loại vàng; 18 tỷ đồng ; 40 thẻ tiết kiệm, sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi của các ngân hàng… và tài liệu đối với 11 bất động sản. Ngoài ra, 9 ôtô liên quan đến vợ chồng bị can Lê Khắc Ngọ cũng bị thu giữ.