Truy nóng đối tượng cướp giật tại tiệm vàng

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết sau một giờ tiếp nhận tin trình báo, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng.

Khoảng 12h30 ngày 17/3, Công an phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) nhận được trình báo của chị Bùi Thị H (SN 1980, trú tại phường Mỹ Hào) về việc cửa hàng vàng của gia đình chị bị một đối tượng giả vờ vào hỏi mua, sau đó cướp giật một chỉ vàng nhẫn rồi tẩu thoát bằng môtô.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường đã tập trung lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, truy tìm đối tượng.

Lực lượng Công an phường đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng K.

Theo lời khai của bị hại, thời điểm đối tượng gây án vào buổi trưa, mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ Công an phường, chỉ sau thời gian ngắn tập trung rà soát, sàng lọc đối tượng, Công an phường Mỹ Hào đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng là L.K.K (SN 2008, trú tại phường Mỹ Hào).

Tại cơ quan Công an, K. đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng khai do cần tiền tiêu xài, đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển môtô đến một khu đất giãn dân để vứt áo chống nắng và mũ, sau đó về nhà thay quần áo, mang chiếc nhẫn vừa cướp giật đi bán với số tiền 17 triệu đồng.

Hiện Công an phường Mỹ Hào tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.