Shark Bình và Mr Pips đã thông đồng làm giả dữ liệu như thế nào?

CATP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội hoàn tất Kết luận điều tra vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips), đề nghị truy tố 75 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Rửa tiền" và "Trốn thuế".

Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố trong quá trình điều tra vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), đã quán triệt nguyên tắc: đấu tranh, làm rõ và xử lý triệt để tội phạm, trên tinh thần đúng người, đúng tội, tạo sự cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung đối với xã hội.

Một trong những thông tin đáng chú ý liên quan đến vụ án này là đối tượng Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số nhân viên bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Bị can Nguyễn Hòa Bình.

Biết sàn giao dịch vi phạm nhưng vẫn cung cấp dịch vụ

Theo kết luận, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có công ty cổ phần Ngân lượng), gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của bị hại.

Công ty cổ phần Ngân lượng có trụ sở chính tại tòa nhà VTC số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội do Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động của công ty, đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.

Từ tháng 6/2019, ông Đinh Hồng Quân được bổ nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty và được ông Bình giao kiêm phụ trách bộ phận kinh doanh thương mại điện tử.

Trần Thị Thanh Tâm được giao phụ trách nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng là các công ty, tổ chức, cá nhân...

Khoảng tháng 6/2018, bộ phận hotline nhận được yêu cầu về việc mở ví thanh toán và muốn thỏa thỏa thuận mức chi phí, nên đã chuyển thông tin của Trần Thị Thanh Tâm cho khách hàng.

Sau đó, có một người (chưa xác định được danh tính) liên hệ với Tâm giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu là 0,5% cho giao dịch nạp. Tâm đã báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình trực tiếp tại Văn phòng Công ty Ngân lượng, nhưng Shark Bình khi ấy không đồng ý.

Một thời gian sau, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) sử dụng tài khoản Telegram tên "Peter" liên hệ với Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.

Tâm đã báo cáo xin ý kiến và được Nguyễn Hòa Bình giao chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, và thông báo cho Công ty Ngân lượng biết.

Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý trục trặc khi khách hàng nạp tiền.

Bị can Phó Đức Nam.

CQĐT xác định từ tháng 6/2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của Cơ quan Công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Nhân viên Nguyễn Thị Nam đã báo cáo với Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, Shark Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan Công an.

"Mục đích của nhóm ông Bình là muốn tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch", Cơ quan điều tra cáo buộc.

Shark Bình chỉ đạo nhân viên thống nhất làm giả dữ liệu

Cụ thể, ông Bình chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn forrex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan Công an và yêu cầu phía Mr Pips cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp, nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví.

Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an với nội dung không đúng thực tế. Sau khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Nguyễn Hòa Bình duyệt, để Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân ký trả lời cơ quan Công an với tư cách là người đại diện pháp luật.

Kết luận điều tra nêu, từ giữa năm 2021 đến cuối 2022, mỗi khi có công văn xác minh từ phía cơ quan Công an là nhóm nhân viên của Nguyễn Hòa Bình lại chụp ảnh và chuyển cho Phó Đức Nam. Từ đó, Nam chỉ đạo nhân viên hợp thức các số liệu tiền nạp, tiền rút rồi chuyển lại để Công ty của Shark Bình trả lời Cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng .

CQĐT cáo buộc Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị CQĐT xác minh điều tra. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân lượng của các sàn hoạt động.

Đồng thời, Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp cho cơ quan Công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng thật của sàn forex, kết luận nêu.

Với tài liệu thu thập được, CQĐT đủ cơ sở kết luận các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam phạm tội rửa tiền.

Đối tượng chủ mưu và tang vật vụ án.

Làm sáng tỏ hàng loạt tội danh

Trở lại vụ án Phó Đức Nam cùng 75 bị can đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Rửa tiền" và "Trốn thuế".

Trong vụ án này, bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Rửa tiền". Bị can Lê Khắc Ngọ bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Kết luận điều tra, năm 2019, Mr Pips bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web để mở sàn chứng khoán quốc tế, forex. Sau đó, Phó Đức Nam chỉ đạo cấp dưới thành lập 85 công ty "ma", tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng dịch vụ thuê máy chủ và sử dụng hàng chục công ty khác để bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động phạm tội.

Mr Pips cho tuyển dụng nhân viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn để làm việc tại các bộ phận, hoạt động của đường dây này chặt chẽ, bổ trợ cho nhau tạo thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng, bộ phận hành chính nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe.

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu, nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.

Những nhân viên này thực hiện theo quy trình được lập sẵn, sử dụng các ứng dụng Zoiper hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho bị hại sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật. Nhóm nhân viên này nói rằng đây là sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư sẽ có chuyên gia tư vấn, cam đoan sinh lời... nhằm tạo sự tin tưởng.

Tiếp đó, họ dụ dỗ bị hại tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex.

Ban đầu bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty sẽ tư vấn 1:1 cho bị hại. Đến lúc này, bị hại tiếp tục bị dụ dỗ chuyển khoản tiền để được tư vấn, hướng dẫn liên tục đặt lệnh đầu tư, và qua đó bị chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn như trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các đồng phạm đã thực hiện 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Trong đó tổng số tiền các bị hại đã nạp vào các sàn là 59 tỷ đồng , tổng số tiền đã rút được 3,2 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 55,8 tỷ đồng .

Ngoài 41 vụ lừa đảo này, Cơ quan điều tra xác định các cá nhân liên quan còn có 697 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam và các nhân viên thực hiện bằng thủ đoạn tương tự. Trong đó, tổng số tiền bị hại nạp vào sàn là hơn 1.362 tỷ đồng , đã rút ra 117 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt 1.245 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra kết luận, Mr Pips có vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm về toàn bộ 738 vụ với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.300 tỷ đồng.

Bài toán cực khó với lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 4/3, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chia sẻ những thông tin đặc biệt về hành trình triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu... Chuyên án không chỉ ghi dấu ấn bằng việc dẫn độ thành công "ông trùm" từ nước ngoài, mà còn lập kỳ tích thu hồi khối tài sản khổng lồ khiến Cảnh sát nhiều nước phải đề nghị học hỏi. Để phá thành công chuyên án, bắt giữ những đối tượng cầm đầu, chủ mưu, Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) chặn đứng đường rút lui của các đối tượng. Lực lượng chức năng đã giăng lưới, bắt giữ thành công Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) ngay tại Thái Lan khi đối tượng này đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Từ "mắt xích" then chốt này, vòng vây được siết chặt đối với Lê Khắc Ngọ. Mặc dù liên tục di chuyển từ Campuchia sang Philippines và nhập cảnh trái phép để lẩn trốn, "ông trùm" sinh năm 1990 cuối cùng đã sa lưới. Trong đó, Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (Cơ quan Thường trực của Interpol tại Việt Nam) đã hoàn tất các thủ tục pháp lý quốc tế, trực tiếp tổ chức áp giải, dẫn độ thành công Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam an toàn để chịu sự phán xét của pháp luật. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, điểm sáng nhất chính là sự xuất sắc trong khâu truy vết, phong tỏa dòng tiền. Công an Hà Nội đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản phạm pháp khổng lồ lên tới 5.315 tỷ đồng . Đây là con số kỷ lục trong một vụ án công nghệ cao. Khối tài sản này không chỉ nằm ở Việt Nam mà trải rộng khắp nơi, bao gồm hàng chục siêu xe, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia, khoản tiền 1,2 triệu đô la Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài, cùng 246 kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC. "Chiến công thu hồi triệt để tài sản trong vụ án của Công an Hà Nội được coi là một kỳ tích. Cơ quan Cảnh sát nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự nể phục, đánh giá rất cao và trực tiếp đề nghị được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Công an Việt Nam, bởi việc lần theo dấu vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia đang là bài toán cực khó với lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ với cử tri, người dân.