Dựng kịch bản mẹ mổ cấp cứu để lừa đảo đồng nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Đình Ý (SN 1993, ngụ ấp 5, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoàng Đình Ý làm việc tại bộ phận sản xuất Công ty Y. trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với vẻ ngoài hiền lành, Ý đã xây dựng kịch bản thương tâm: mẹ ruột đang chờ mổ cấp cứu, tài khoản ngân hàng lại bị khóa đột ngột.

Hoàng Đình Ý bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đánh vào lòng trắc ẩn và tinh thần tương thân tương ái của anh chị em đồng nghiệp, trong vòng hơn một tháng (từ tháng 11 đến tháng 12/2024), Ý đã chiếm đoạt của 6 nạn nhân tổng cộng 75 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Ý đã "nướng" sạch vào các sàn tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Ngay sau khi đạt được mục đích, đối tượng lập tức xin nghỉ việc, cắt đứt liên lạc, để lại sự ngỡ ngàng cho những người từng hết lòng giúp đỡ mình.

Bức xúc với hành vi lừa đảo của đối tượng, các bị hại đã làm đơn tố giác Hoàng Đình Ý. Công an vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã vạch trần màn kịch của Ý.