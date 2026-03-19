Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Dựng kịch bản mẹ mổ cấp cứu để lừa đảo đồng nghiệp

  • Thứ năm, 19/3/2026 05:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Đình Ý (SN 1993, ngụ ấp 5, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoàng Đình Ý làm việc tại bộ phận sản xuất Công ty Y. trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với vẻ ngoài hiền lành, Ý đã xây dựng kịch bản thương tâm: mẹ ruột đang chờ mổ cấp cứu, tài khoản ngân hàng lại bị khóa đột ngột.

Hoàng Đình Ý bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đánh vào lòng trắc ẩn và tinh thần tương thân tương ái của anh chị em đồng nghiệp, trong vòng hơn một tháng (từ tháng 11 đến tháng 12/2024), Ý đã chiếm đoạt của 6 nạn nhân tổng cộng 75 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Ý đã "nướng" sạch vào các sàn tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Ngay sau khi đạt được mục đích, đối tượng lập tức xin nghỉ việc, cắt đứt liên lạc, để lại sự ngỡ ngàng cho những người từng hết lòng giúp đỡ mình.

Bức xúc với hành vi lừa đảo của đối tượng, các bị hại đã làm đơn tố giác Hoàng Đình Ý. Công an vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã vạch trần màn kịch của Ý.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dung-kich-ban-me-mo-cap-cuu-de-lua-dao-dong-nghiep-i799980/

Nguyễn Cảnh/Công an nhân dân

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý