Mr Pips và người thân che giấu tiền phạm tội thế nào?

Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ thủ đoạn rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch nhiều tài sản có giá trị lớn.

Theo kết luận điều tra, để che giấu một phần tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng, là bố đẻ của Nam, nhờ tìm người đứng tên thành lập công ty.

Sau đó, Thắng mượn căn cước công dân của anh Nguyễn Bích Ngọc (SN 1979, thường trú tại số 225/3C Lưu Chí Hiếu, tổ 5, khu phố 3, phường Rạch Dừa, TP.HCM), là đồng nghiệp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), chụp ảnh gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth.

Đối tượng Phó Đức Nam vào thời điểm bị bắt.

Ngoài ra, Nam nhờ Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty Cổ phần Tech Invest. Từ đây, Nam tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm sử dụng tư cách pháp nhân của 2 công ty này để dùng tiền chiếm đoạt của các bị hại, do Tâm quản lý, mua bán bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận cũng như tại Hà Nội.

Không chỉ vậy, Tâm còn trực tiếp mua, đứng tên và quản lý một số bất động sản. Nam đồng thời nhờ Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đứng tên 5 căn hộ cao cấp tại Masteri Thảo Điền, số 159 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP.HCM; 1 căn hộ tại tòa Tilia, chung cư Empire City, phường Thủ Thiêm, TP.HCM; 1 thửa đất tại số 1L, đường số 10, phường Thảo Điền, TP.HCM; 1 căn hộ tại chung cư Diamond Island, phường Bình Trưng Tây, Quận 2 (cũ), TP.HCM và 1 căn hộ tại tòa R2 - Sunshine Riverside, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định các căn hộ tại Masteri Thảo Điền có giá từ khoảng 1,8 tỷ đồng đến gần 6 tỷ đồng ; căn hộ tại Empire City trị giá hơn 23,5 tỷ đồng ; căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng ; căn hộ tại Sunshine Riverside khoảng 2 tỷ đồng ; cùng nhà, đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng .

Ngoài ra, nhóm này mua một căn nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) trị giá hơn 3,4 tỷ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh, tổng diện tích khoảng 9.000 m2, trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng . Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc pháp nhân doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam còn mua 2 căn hộ tại tháp Crown, phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỷ đồng , gồm một căn khoảng 145,5 tỷ đồng và một căn khoảng 120,8 tỷ đồng , tương đương mức giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng /m2.

Dự án The Crown Hàng Bài. Ảnh: Masterise.

Để thực hiện các giao dịch này, Nam sử dụng nhiều tài sản như căn hộ, cổ phiếu, sổ tiết kiệm để vay ngân hàng hơn 214 tỷ đồng , giải ngân qua nhiều đợt. Ngoài ra, Nam nộp thêm hàng chục tỷ đồng tiền mặt để hoàn tất việc mua bán. Dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn gốc. Sau đó, các đối tượng tiếp tục thực hiện các thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng để hợp thức hóa quyền sở hữu và quay vòng dòng tiền.

Theo kết luận điều tra, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, Phó Đức Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đã nhanh chóng rút tiền từ nhiều tài khoản và sổ tiết kiệm để tẩu tán tài sản.

Cụ thể, Phó Đức Thắng rút tổng cộng khoảng 35 tỷ đồng tiền mặt tại ngân hàng, đồng thời rút thêm 30 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm tại Vietcombank và 20 tỷ đồng tại MBBank. Sau đó, Thắng chia số tiền này gửi cho nhiều người thân, gồm: Phó Đức Tiến, cháu ruột của Thắng, giữ 45 tỷ đồng ; Nguyễn Hoài Trang, đồng nghiệp của Thắng, giữ 20 tỷ đồng ; Nguyễn Danh Thọ giữ 20 tỷ đồng .

Cùng thời điểm, Lê Thị Liễu cũng rút tổng cộng khoảng 60 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank. Sau khi rút tiền, Liễu liên hệ với Trần Anh Khoa, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu, để mua khoảng 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Số vàng và ngoại tệ này sau đó được Liễu chia thành nhiều phần, cất giấu trong vali và ba lô. Trong đó, một vali chứa khoảng 400.000 USD và 240 lượng vàng SJC được gửi tại nhà chị Lê Thị Nhung, cháu ruột của Thắng, trú tại TP Bà Rịa. 2 ba lô khác chứa khoảng 5,7 tỷ đồng tiền mặt, 134 lượng vàng và 100.000 USD được gửi cho Phó Đức Tiến.

Ngoài ra, Liễu nhờ mẹ là bà Đậu Thị Lan, trú tại Nghệ An, đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm tại MBBank với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng nhằm tiếp tục che giấu nguồn tiền.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ nêu trên đều có nguồn gốc từ hành vi phạm tội và đã bị áp dụng các biện pháp phong tỏa, thu giữ theo quy định.